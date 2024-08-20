В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова

В апреле прошлого года Корчинский получил задание совершить теракт в Симферополе. Он должен был взорвать автомобиль главы Крыма Сергея Аксёнова. Мужчина прибыл на полуостров и стал следить за чиновником. Он нанёс на карту его предполагаемый маршрут движения, изучил места проживания и нахождения Аксёнова. Корчинский арендовал себе жильё и купил телефон, чтобы быть на связи с сотрудниками СБУ.