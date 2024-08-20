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18 лет колонии получил обвиняемый в попытке покушения на главу Крыма

В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова

20 августа 2024, 18:00
Фото: 1MI
18 лет колонии получил обвиняемый в попытке покушения на главу Крыма
18 лет колонии получил обвиняемый в попытке покушения на главу Крыма, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Военный суд огласил приговор подсудимому Игорю Корчинскому. Следствие установило, что в декабре 2022 года он согласился на предложение о сотрудничестве от Службы безопасности Украины. До апреля 2023 года Корчинский находился в Запорожье, где его обучали навыкам обращения со взрывными устройствами.

Так, он тренировался устанавливать взрывчатку на автомобиль, а также приводить взрывное устройство в действие. Сотрудники СБУ обучали его навыкам конспирации, слежки, наблюдения и изменения внешности.

В апреле прошлого года Корчинский получил задание совершить теракт в Симферополе. Он должен был взорвать автомобиль главы Крыма Сергея Аксёнова. Мужчина прибыл на полуостров и стал следить за чиновником. Он нанёс на карту его предполагаемый маршрут движения, изучил места проживания и нахождения Аксёнова. Корчинский арендовал себе жильё и купил телефон, чтобы быть на связи с сотрудниками СБУ.

Игорь КорчинскийИгорь Корчинский
Игорь Корчинский
Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Вскоре он получил координаты тайника, из которого извлёк взрывное устройство. Претворить планы в жизнь Корчинский не смог, потому что был задержал сотрудниками силовых ведомств.

Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам заключения и штрафу в 350 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике.

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