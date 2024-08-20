В Ростовской области экс-министр ходит в баню в СИЗО, а люди бегут от пожара

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Третьи сутки в Пролетарске тушат масштабный пожар на нефтебазе. Огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют не меньше 500 спасателей.
Издание 1рнд сообщило, что некоторые жители Пролетарска решили покинуть город. Они жалуются на едкий дым. Из-за него в городе тяжело дышать. Особенно люди переживают за состояние детей. Также часть жителей переживает, что огонь дойдёт до жилой зоны.
Власти Ростовской области эвакуацию Пролетарска не объявляли, они заверили, что угрозы жизни и здоровья граждан нет.
А в Роспотребнадзоре сообщили, что при исследовании проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не установлено.
В Ростовстате заявили, что в Ростовской области из года в год стремительно падает число родившихся. Со времен СССР показатели снизились более, чем в два раза.
Из отчета органа статистики следует, что по итогам 2023 года в Ростовской области родились примерно 32,1 тысячи младенцев. Это на 39,2 тысячи детей меньше в сравнении с 1960 годом. Тогда в регионе на свет появились 71,3 тысячи малышей.
Показатели начали стремительно падать в середине девяностых годов. Так, в 1995 году родились 40,6 тысячи человек. В 2010 году был отмечен небольшой бэби-бум — тогда родились 46,6 тысячи человек. Однако с тех пор рождаемость постепенно стала только снижаться.
Издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщило, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз какое-то время мог находиться в одной камере в СИЗО-1 вместе с бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андреем Майером.
Вячеслава Цеповяза в 2013 году осудили за преступления в станице Кущёвской и отправили по этапу на 19 лет в Амурскую область. В СИЗО-1 Ростова он попал на время ожидания рассмотрения апелляционной жалобы по его делу. В одной камере с ним мог содержаться и экс-министр Майер, осужденный за превышение должностных полномочий при благоустройстве зелёных зон.
Сообщается, что в камере у Майера и Цеповяза якобы был плазменный телевизор, а к столу им привозили красную икру. Также заключённым, дескать, позволялось ходить не раз в неделю, как остальным, а гораздо чаще.
В ГУФСИН по Ростовской области сообщения о содержании экс-министра и члена банды Цапков никак не комментировали. Информация пока не получила официального подтверждения.