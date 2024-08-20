В Ростовской области экс-министр ходит в баню в СИЗО, а люди бегут от пожара

Вячеслава Цеповяза в 2013 году осудили за преступления в станице Кущёвской и отправили по этапу на 19 лет в Амурскую область. В СИЗО-1 Ростова он попал на время ожидания рассмотрения апелляционной жалобы по его делу. В одной камере с ним мог содержаться и экс-министр Майер, осужденный за превышение должностных полномочий при благоустройстве зелёных зон.