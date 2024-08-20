В Ростовской области экс-начальника в полиции посадили за поборы

Экс-командир ППС попался на мошенничестве. Мужчина предлагал за денежное вознаграждение продвижение по карьерной лестнице. Трое подчиненных передали Шаповалову деньги, но не получили повышение. В связи с этим Каменский районный суд в июне 2024 года вынес офицеру обвинительный приговор. По части 3 статьи 159 УК РФ ему назначили два года и шесть месяцев колонии общего режима.