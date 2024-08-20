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В Ростовской области экс-командира ППС посадили за мошенничество

В Ростовской области экс-начальника в полиции посадили за поборы

20 августа 2024, 07:21
Фото: 1MI
В Ростовской области экс-командира ППС посадили за мошенничество
В Ростовской области бывшего командира патрульно-постовой службы МО МВД РФ «Каменский» Павла Шаповалова приговорили к реальному сроку, сообщает «Блокнот» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Экс-командир ППС попался на мошенничестве. Мужчина предлагал за денежное вознаграждение продвижение по карьерной лестнице. Трое подчиненных передали Шаповалову деньги, но не получили повышение. В связи с этим Каменский районный суд в июне 2024 года вынес офицеру обвинительный приговор. По части 3 статьи 159 УК РФ ему назначили два года и шесть месяцев колонии общего режима.

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15 августа мошеннику ужесточили наказание. Теперь ему запрещено занимать какие-либо должности в госорганах в течение двух лет. Также он лишен специального звания старший лейтенант полиции.

Добавим, что на сотрудников, которые давали взятку, заведены уголовные дела.

Ранее в донском регионе начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки.

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