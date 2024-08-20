rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Ростовской области погибли 1 млн га посевов. Правда или фейк?

В Ростовской области из-за погоды погибли 1 млн га посевов. Правда или фейк?

20 августа 2024, 13:19
Фото: 1MI
В Ростовской области погибли 1 млн га посевов. Правда или фейк?
В СМИ появилась информация, что в Ростовской области погибло около 1 одного миллиона гектаров сельхозпосевов. Правда это или фейк, разбиралась RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В СМИ стали распространять сведения, что урожай погиб из-за аномальной погоды. Говорилось об ущербе аграриям на сумму пять миллиардов рублей.

Однако позже Минсельхоз региона разместил опровержение этой информации. Оказалось, что в регионе не погибало одного миллиона гектаров урожая. Видимо, в первоначальном материале была допущена опечатка.

В министерстве сообщили, что уточненная площадь погибших сельхозкультур составляет 230,4 тысячи гектаров, что соответствует 5,1% от всех уборочных площадей. Также указали, что вместе с частично поврежденными посевами этот показатель достигает 858,3 тысячи гектаров.

Читайте также:
Урожаю подсолнечника в Ростовской области угрожает гибель из-за опасного грибкаИз Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосовИкры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Урожай#Аграрии#Минсельхоз#Сельхозпосевы
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Вчера, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Вчера, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Вчера, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Вчера, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Вчера, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Вчера, 04:16