В Ростовской области из-за погоды погибли 1 млн га посевов. Правда или фейк?

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В СМИ стали распространять сведения, что урожай погиб из-за аномальной погоды. Говорилось об ущербе аграриям на сумму пять миллиардов рублей.
Однако позже Минсельхоз региона разместил опровержение этой информации. Оказалось, что в регионе не погибало одного миллиона гектаров урожая. Видимо, в первоначальном материале была допущена опечатка.
В министерстве сообщили, что уточненная площадь погибших сельхозкультур составляет 230,4 тысячи гектаров, что соответствует 5,1% от всех уборочных площадей. Также указали, что вместе с частично поврежденными посевами этот показатель достигает 858,3 тысячи гектаров.