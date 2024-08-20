В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Машины застряли на трассе М-4 «Дон» между Шахтами и Каменском-Шахтинским. Многокилометровая пробка образовалась в правом ряду из-за ДТП. Движение парализовано уже более получаса. Примерная длина затора 12,4 километра.
Водителям необходимо продумать план объезда или при возможности временно отложить поездку.
Ранее Госавтоинспекция опровергла перекрытие автодороги М-4 «Дон» из-за митинга водителей грузовых автомобилей. Подробнее о ситуации в материале RostovGazeta.