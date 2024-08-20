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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка

20 августа 2024, 11:14
Фото: 1MI
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка
В Ростовской области выросла огромная пробка. Машины растянулись по дороге на 12,4 километра. Сведения размещены на «Яндекс Карте».

Машины застряли на трассе М-4 «Дон» между Шахтами и Каменском-Шахтинским. Многокилометровая пробка образовалась в правом ряду из-за ДТП. Движение парализовано уже более получаса. Примерная длина затора 12,4 километра.

Водителям необходимо продумать план объезда или при возможности временно отложить поездку.

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробкаВ Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка
Фото: Яндекс.Карты
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В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробка
Видео: ТГ «РостовСитиНьюс»

Ранее Госавтоинспекция опровергла перекрытие автодороги М-4 «Дон» из-за митинга водителей грузовых автомобилей. Подробнее о ситуации в материале RostovGazeta.

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