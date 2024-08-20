В Ростовской области женщины начали массово откладывать беременность

Добавим, что данный показатель начал расти в 2002 году, тогда средний возраст роженицы составлял 25,7 лет. В 2019 году средний возраст донской роженицы уже достигал 28,3 года. Таким образом, за 33 года этот показатель вырос на 4,3 года.