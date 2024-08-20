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Published Сегодня, 15:37

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Updated Сегодня, 15:41

В Ростовской области женщины массово начали откладывать беременность

В Ростовской области женщины начали массово откладывать беременность

20 августа 2024, 15:37
Фото: Vitaly Gariev/Unsplash
В Ростовской области женщины массово начали откладывать беременность
С каждым годом жительницы Ростовской области впервые становятся матерями все в более позднем возрасте, следует из отчета Ростовстата.

В честь года семьи в России Ростовстат составил цифровой сборник сведений демографических особенностей региона. Согласно данным ведомства, в 2023 году средний возраст жительниц Ростовской области на момент рождения первого ребенка увеличился до 28,5 лет. Еще 1995 году женщины в среднем предпочитали рожать в возрасте 24,4 лет.

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Добавим, что данный показатель начал расти в 2002 году, тогда средний возраст роженицы составлял 25,7 лет. В 2019 году средний возраст донской роженицы уже достигал 28,3 года. Таким образом, за 33 года этот показатель вырос на 4,3 года.

Ранее в больницу Ростова-на-Дону попал новорожденный без кожи. Врачам пришлось экстренно стабилизировать состояние малыша, который появился на свет два дня назад с «синдромом бабочки».

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