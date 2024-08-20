В США подали в суд на Elden Ring за высокую сложность

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Мужчина считает, что обычные игроки могут пройти лишь половину игры. Несправедливость он увидел в том, что им всё равно приходится покупать игру за полную стоимость. Правда, неизвестно, как американец вычислил способности обычного игрока. Вероятно, он основывался на собственных навыках. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Разбирательство по делу пройдет 25 августа. Впрочем уже заранее ясно, что шансы на победу у американца достаточно низкие, так как игра является проходимой, пусть и достаточно сложной. В подобных ситуациях лучше воздержаться от покупки игры. Примечательно, что сложность Elden Ring изначально подавалась как одна из особенностей игры. Если сравнивать её с другими играми From Software из серии Dark Souls, она даже дружелюбнее к новичкам.
Пользователи уже давно спорят, стоит ли вводить в «соулслайках» лёгкий режим, чтобы все могли поиграть в них. Сторонники отмечают, что многие не могут пройти игру чисто физически. Однако хардкорные фанаты выступают против данной инициативы, отмечая, что тогда игра потеряет свой смысл и перестанет приносить удовольствие.
Ранее стример Kai Cenat обратился за помощью к психотерапевту, так как у него возникли проблемы с прохождением одного из боссов. А стримерша MissMikkaa доказала, что при определенном умении можно пройти игру даже на танцевальном коврике.