В США подали в суд на Elden Ring за высокую сложность

Разбирательство по делу пройдет 25 августа. Впрочем уже заранее ясно, что шансы на победу у американца достаточно низкие, так как игра является проходимой, пусть и достаточно сложной. В подобных ситуациях лучше воздержаться от покупки игры. Примечательно, что сложность Elden Ring изначально подавалась как одна из особенностей игры. Если сравнивать её с другими играми From Software из серии Dark Souls, она даже дружелюбнее к новичкам.