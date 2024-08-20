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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался после падения трёх беспилотников самолётного типа

Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске

20 августа 2024, 16:12
Фото: 1MI
Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался после падения трёх беспилотников самолётного типа

Глава района Горнич рассказал, что за дроны атаковали нефтебазу в Пролетарске

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался после падения трёх беспилотников самолётного типа, сообщил РИА «Новости» глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Пролетарске 18 августа после атаки беспилотников. Глава администрации муниципалитета Валерий Горнич пояснил, что возгорание началось после падения обломков трёх беспилотников самолётного типа.

«Беспилотники самолетного типа — большие, мощные. Сразу было возгорание в трёх местах разных», — сказал Горнич.

Огонь тушат порядка 500 пожарных. 41 из них пострадал. Несколько спасателей отправили на лечение в Ростов-на-Дону, Москву и Питер. В Пролетарске действует режим ЧС.

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Ранее сообщалось, что минимум 100 тысяч кубов топлива горит на нефтебазе в Пролетарске.

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