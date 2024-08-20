Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Пролетарске 18 августа после атаки беспилотников. Глава администрации муниципалитета Валерий Горнич пояснил, что возгорание началось после падения обломков трёх беспилотников самолётного типа.
«Беспилотники самолетного типа — большие, мощные. Сразу было возгорание в трёх местах разных», — сказал Горнич.
Огонь тушат порядка 500 пожарных. 41 из них пострадал. Несколько спасателей отправили на лечение в Ростов-на-Дону, Москву и Питер. В Пролетарске действует режим ЧС.