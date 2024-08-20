Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?

На фото и видео можно заметить, что фуры идут плотным потоком по обеим сторонам трассы, и, видимо в какой-то момент большегрузы заняли все полосы. Вероятно, это и вызвало небольшой затор. Однако никаких акций протеста на трассе М-4 «Дон» не проводилось, а сообщение является фейком.