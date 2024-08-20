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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?

Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?

20 августа 2024, 15:26
Фото: 1MI
Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?
В соцсетях появились сообщения о проведении водителями фур митинга с перекрытием участка федеральной автодороги М-4 «Дон». В результате якобы появился затор длиной 12 километров. Но насколько эта информация соответствует действительности? Редакция RostovGazeta выяснила, правда это или фейк.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В сети появилось видео и фото с трассы М-4 «Дон», где водители фур якобы устроили забастовку и перекрыли движение в районе монумента «Журавли».

Однако в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области эту информацию опровергли. «Госавтоинспекция по Ростовской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Митинги на федеральной автодороге не проводились, движение не перекрывалось», — сообщили журналистам.

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На фото и видео можно заметить, что фуры идут плотным потоком по обеим сторонам трассы, и, видимо в какой-то момент большегрузы заняли все полосы. Вероятно, это и вызвало небольшой затор. Однако никаких акций протеста на трассе М-4 «Дон» не проводилось, а сообщение является фейком.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фейк#М-4#М-4 «Дон»#Происшествия
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