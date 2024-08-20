Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В сети появилось видео и фото с трассы М-4 «Дон», где водители фур якобы устроили забастовку и перекрыли движение в районе монумента «Журавли».
Однако в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области эту информацию опровергли. «Госавтоинспекция по Ростовской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Митинги на федеральной автодороге не проводились, движение не перекрывалось», — сообщили журналистам.
На фото и видео можно заметить, что фуры идут плотным потоком по обеим сторонам трассы, и, видимо в какой-то момент большегрузы заняли все полосы. Вероятно, это и вызвало небольшой затор. Однако никаких акций протеста на трассе М-4 «Дон» не проводилось, а сообщение является фейком.