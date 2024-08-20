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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 13:13

Вторые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что известно к этому часу

Третьи сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что известно к этому часу?

20 августа 2024, 11:28
Фото: 95.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Вторые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что известно к этому часу
В Пролетарске Ростовской области больше двух суток продолжается ликвидация пожара на нефтебазе. Что известно о возгорании, в материале RostovGazeta.

Атака беспилотника

В ночь на воскресенье, 18 августа, системы противовоздушной обороны успешно отклонили нападение БПЛА. Однако обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, вызвав возгорание дизельного топлива.

На тушение огня прибыли спасатели. Но спустя время их усилия пришлось прервать из-за новой атаки беспилотников. После того, как опасность миновала, ликвидация пожара продолжилась.

Пострадавшие при атаке

За помощью в медицинское учреждение обратился 41 пожарный. Из них 18 человек госпитализированы, а пятеро находятся в реанимационном отделении.

в медицинское учреждение обратился 41 пожарныйв медицинское учреждение обратился 41 пожарный
в медицинское учреждение обратился 41 пожарный
Фото: «Наша Неделя. Пролетарск"/ Леонид Заплаткин

Что известно о пожаре

На данный момент продолжается тушение огня, о нем известно следующее:

  • По информации СМИ, площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров;
  • в районе возгорания ввели режим ЧС;
  • для ликвидации огня привлекли четыре военных самолета. Они будут по кругу сбрасывать воду, так как пожарные машины не могут близко подобраться к пламени;
  • полыхают 20 резервуаров с топливом из 74;
  • к ликвидации пожара привлекли 520 человек, в том числе приехали специалисты из других регионов.
На данный момент продолжается тушение огня
Видео: «Наша Неделя. Пролетарск"/ Леонид Заплаткин

Между тем, жители Пролетарска выражают недовольство по поводу состояния воздуха в их населенном пункте. Они заявляют, что им стало сложно дышать.

Некоторые из местных жителей приняли решение самостоятельно выехать из города. А в Роспотребнадзоре сообщили, что при исследовании проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не установлено.

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