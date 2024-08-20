Третьи сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что известно к этому часу?

Между тем, жители Пролетарска выражают недовольство по поводу состояния воздуха в их населенном пункте. Они заявляют, что им стало сложно дышать.



Некоторые из местных жителей приняли решение самостоятельно выехать из города. А в Роспотребнадзоре сообщили, что при исследовании проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не установлено.