Третьи сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что известно к этому часу?

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В ночь на воскресенье, 18 августа, системы противовоздушной обороны успешно отклонили нападение БПЛА. Однако обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, вызвав возгорание дизельного топлива.
На тушение огня прибыли спасатели. Но спустя время их усилия пришлось прервать из-за новой атаки беспилотников. После того, как опасность миновала, ликвидация пожара продолжилась.
За помощью в медицинское учреждение обратился 41 пожарный. Из них 18 человек госпитализированы, а пятеро находятся в реанимационном отделении.
На данный момент продолжается тушение огня, о нем известно следующее:
Между тем, жители Пролетарска выражают недовольство по поводу состояния воздуха в их населенном пункте. Они заявляют, что им стало сложно дышать.
Некоторые из местных жителей приняли решение самостоятельно выехать из города. А в Роспотребнадзоре сообщили, что при исследовании проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не установлено.