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Тело юноши из Ростовской области нашли на крыше электровоза в Питере

Зацепер из Ростова погиб на крыше электровоза в Санкт-Петербурге

20 августа 2024, 14:12
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Тело юноши из Ростовской области нашли на крыше электровоза в Питере
18-летний парень из Ростовской области погиб на крыше электровоза в Санкт-Петербурге, пишет местное издание 47news.

Труп юноши из Ростовской области обнаружили на крыше поезда, который встал в железнодорожном тупике. На ноге погибшего нашли следы электротравмы. По предварительным данным, удар током пришёлся в щиколотку парня — чуть ниже татуировки «Живи для себя».

Известно, что юный житель Ростовской области участвовал в нелегальной поездке вместе с другом. По его словам, они приехали в Питер из Уссурийска. В пункте назначения ростовчанина ударила током, и он скончался на месте.

Железнодорожники изучают и другую версию. Сообщалось, что двух забравшихся на территорию депо в Питере заметили только утром в день трагедии.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю.

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