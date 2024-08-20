Зацепер из Ростова погиб на крыше электровоза в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Труп юноши из Ростовской области обнаружили на крыше поезда, который встал в железнодорожном тупике. На ноге погибшего нашли следы электротравмы. По предварительным данным, удар током пришёлся в щиколотку парня — чуть ниже татуировки «Живи для себя».
Известно, что юный житель Ростовской области участвовал в нелегальной поездке вместе с другом. По его словам, они приехали в Питер из Уссурийска. В пункте назначения ростовчанина ударила током, и он скончался на месте.
Железнодорожники изучают и другую версию. Сообщалось, что двух забравшихся на территорию депо в Питере заметили только утром в день трагедии.