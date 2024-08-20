Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Жители Пролетарска жалуются на качество воздуха в городе, они пишут в социальных сетях и мессенджерах, что в городе стало тяжело дышать. . Едкий дым и запах гари просто отравляют горожан. Огонь полыхает уже более двух суток. При этом власти сообщили, что эвакуацию населения проводить не планируется, поскольку угрозы людям нет. Но многие жители люди начали сами покидать город.
Издание пишет, что жители сообщают, что в городе очень плохо ходит общественный транспорт, кроме того, люди опасаются распространения огня до жилой зоны. Кроме того, горожане беспокоятся за детей, которым очень тяжело дышать.
Напомним, что в воскресенье, 18 августа, начался пожар в Пролетарском районе. Возгорание спровоцировала атака БПЛА. Обломки беспилотника попали на промскалады с дизельным топливом. На борьбу с огнем направили сотни спасателей, спецтехнику и даже пожарные поезда. Однако пламя до сих пор потушить не удается. В результате пожара произошла разгерметизация 11 резервуаров с горючим.
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