Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы

Жители Пролетарска жалуются на качество воздуха в городе, они пишут в социальных сетях и мессенджерах, что в городе стало тяжело дышать. . Едкий дым и запах гари просто отравляют горожан. Огонь полыхает уже более двух суток. При этом власти сообщили, что эвакуацию населения проводить не планируется, поскольку угрозы людям нет. Но многие жители люди начали сами покидать город.