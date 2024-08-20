rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы

Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы

20 августа 2024, 06:42
Фото: Гугл Карты / для иллюстрации
Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы
В Ростовской области жители Пролетарска начали самостоятельно выезжать из города из-за крупного пожара на хранилище с топливом, сообщает 1rnd.

Жители Пролетарска жалуются на качество воздуха в городе, они пишут в социальных сетях и мессенджерах, что в городе стало тяжело дышать. . Едкий дым и запах гари просто отравляют горожан. Огонь полыхает уже более двух суток. При этом власти сообщили, что эвакуацию населения проводить не планируется, поскольку угрозы людям нет. Но многие жители люди начали сами покидать город.

Издание пишет, что жители сообщают, что в городе очень плохо ходит общественный транспорт, кроме того, люди опасаются распространения огня до жилой зоны. Кроме того, горожане беспокоятся за детей, которым очень тяжело дышать.

Скорую помощь заметили у места пожара на нефтебазе в Пролетарске
Узнать подробнее

Напомним, что в воскресенье, 18 августа, начался пожар в Пролетарском районе. Возгорание спровоцировала атака БПЛА. Обломки беспилотника попали на промскалады с дизельным топливом. На борьбу с огнем направили сотни спасателей, спецтехнику и даже пожарные поезда. Однако пламя до сих пор потушить не удается. В результате пожара произошла разгерметизация 11 резервуаров с горючим.

Читайте также о том, что возгорание в Пролетарске засняли из космоса.

Читайте также:
Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в ПролетарскеЦентральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в ПролетарскеПолыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели космоса
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#Атака БПЛА#Дым#Ликвидация#МЧС России#Возгорание#Дизельное топливо#Происшествия#Пролетарск#Онлайн-репортаж: почти 60 часов горит нефтебаза в Пролетарске
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Вчера, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Вчера, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Вчера, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Вчера, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Вчера, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Вчера, 04:16