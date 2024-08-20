Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в небе и следах от работы ПВО

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Около 16.00 мск 20 августа жители Ростова услышали громкий взрыв. После него в небе появился характерный след, схожий с последствиями работы системы противовоздушной обороны.
Власти Ростовской области и Минобороны РФ не сообщали об атаке беспилотников на город и задействовании сил ПВО.
Информация о происшествии будет уточняться.
Ранее экс-депутат Анатолий Котляров оценил вероятность вторжения в Ростовскую область по «курскому сценарию». По его словам, регион имеет «надёжную систему безопасности», и ВСУ не смогут дойти до Ростова.