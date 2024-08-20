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Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в небе и следах от работы ПВО

Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в небе и следах от работы ПВО

20 августа 2024, 13:51
Фото: mil.ru / для иллюстрации
Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в небе и следах от работы ПВО
Система противовоздушной обороны могла сработать в Ростове 20 августа, пишут жители в Telegram-канале «Ростов Главный».

Около 16.00 мск 20 августа жители Ростова услышали громкий взрыв. После него в небе появился характерный след, схожий с последствиями работы системы противовоздушной обороны.

Власти Ростовской области и Минобороны РФ не сообщали об атаке беспилотников на город и задействовании сил ПВО.

Информация о происшествии будет уточняться.

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Ранее экс-депутат Анатолий Котляров оценил вероятность вторжения в Ростовскую область по «курскому сценарию». По его словам, регион имеет «надёжную систему безопасности», и ВСУ не смогут дойти до Ростова.

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