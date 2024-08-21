АЭС предложили построить в Новочеркасске. Что известно о проекте?

Запустить Новочеркасскую АЭС могут к 2036 году. Пока что эта инициатива проходит общественные обсуждения. Согласно проекту, у новой атомной электростанции будет два энергоблока, каждый мощность 1255 Мвт. Общая генерирующая мощность АЭС составит 2510 МВт. У атомной электростанции в Волгодонске суммарная установленная мощность превышает 4071 МВт.