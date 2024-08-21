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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Ещё одну атомную электростанцию хотят построить в Ростовской области

АЭС предложили построить в Новочеркасске. Что известно о проекте?

21 августа 2024, 07:37
Фото: wikimedia.org/ArtemBegotsky/cc by sa 4.0
Ещё одну атомную электростанцию хотят построить в Ростовской области

В Новочеркасске могут построить атомную станцию

В Ростовской области хотят построить новую атомную электростанцию — Новочеркасскую АЭС, следует из проекта «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042».

Запустить Новочеркасскую АЭС могут к 2036 году. Пока что эта инициатива проходит общественные обсуждения. Согласно проекту, у новой атомной электростанции будет два энергоблока, каждый мощность 1255 Мвт. Общая генерирующая мощность АЭС составит 2510 МВт. У атомной электростанции в Волгодонске суммарная установленная мощность превышает 4071 МВт.

Общественное обсуждение проекта продлится до 18 сентября 2024 года. Затем его направят на утверждение правительства.

В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы
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Ранее Гидрометцентр назвал уровень радиации у Ростовской АЭС. Сейчас на электростанции проходит плановый ремонт на одном из энергоблоков.

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