АЭС предложили построить в Новочеркасске. Что известно о проекте?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Запустить Новочеркасскую АЭС могут к 2036 году. Пока что эта инициатива проходит общественные обсуждения. Согласно проекту, у новой атомной электростанции будет два энергоблока, каждый мощность 1255 Мвт. Общая генерирующая мощность АЭС составит 2510 МВт. У атомной электростанции в Волгодонске суммарная установленная мощность превышает 4071 МВт.
Общественное обсуждение проекта продлится до 18 сентября 2024 года. Затем его направят на утверждение правительства.
Ранее Гидрометцентр назвал уровень радиации у Ростовской АЭС. Сейчас на электростанции проходит плановый ремонт на одном из энергоблоков.