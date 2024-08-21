Бастрыкин вмешался в дело о смерти ребёнка в больнице Ростовской области

Недавно в Сети появились сообщения от отца умершего в больнице региона ребёнка. Он заявил, что опасается прекращения уголовного дела по факту случившегося из-за истечения срока давности. Также мужчина не доволен действиями сотрудников морга, которые производили вскрытие тела и изъяли часть органов мальчика.