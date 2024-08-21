Бастрыкин вмешался в дело о смерти ребёнка в больнице Ростовской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Недавно в Сети появились сообщения от отца умершего в больнице региона ребёнка. Он заявил, что опасается прекращения уголовного дела по факту случившегося из-за истечения срока давности. Также мужчина не доволен действиями сотрудников морга, которые производили вскрытие тела и изъяли часть органов мальчика.
Скандал дошёл до Центрального аппарата СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил врио руководителя управления Следкома по Ростовской области Станиславу Ковалёву повторно доложить о ходе расследования дела о смерти ребёнка. Также Бастрыкин дал поручение первому замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ как можно скорее завершить экспертизу по делу.
Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад после кражи денег в военном госпитале Ростова-на-Дону. Военный, находящийся там на лечении, сообщил о пропаже крупной суммы денег.