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Бастрыкин вмешался в дело о смерти ребёнка в больнице Ростовской области

Бастрыкин вмешался в дело о смерти ребёнка в больнице Ростовской области

21 августа 2024, 07:19
Фото: Pxhere
Бастрыкин вмешался в дело о смерти ребёнка в больнице Ростовской области
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти ребёнка в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Недавно в Сети появились сообщения от отца умершего в больнице региона ребёнка. Он заявил, что опасается прекращения уголовного дела по факту случившегося из-за истечения срока давности. Также мужчина не доволен действиями сотрудников морга, которые производили вскрытие тела и изъяли часть органов мальчика.

Скандал дошёл до Центрального аппарата СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил врио руководителя управления Следкома по Ростовской области Станиславу Ковалёву повторно доложить о ходе расследования дела о смерти ребёнка. Также Бастрыкин дал поручение первому замдиректора Судебно-экспертного центра СК РФ как можно скорее завершить экспертизу по делу.

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Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад после кражи денег в военном госпитале Ростова-на-Дону. Военный, находящийся там на лечении, сообщил о пропаже крупной суммы денег.

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