Более 1,5 тонн гуманитарной помощи отправлены в Курскую область Ростовской АЭС

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В настоящее время коллектив Ростовской атомной станции насчитывает более трех тысяч человек и каждый из них присоединился к отраслевой благотворительной акции Росатома. Ростовские атомщики собрали целый фургон, куда вошло все необходимое для помощи жителям Курской области. Общий вес гуманитарного груза составил 1 567,5 кг и он уже направляется в другой регион из Волгодонска.
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил, что в оказание помощи жителям Курской области активно включились все предприятия Росатома.
— Мы также не могли остаться в стороне и за несколько дней собрали машину с гуманитарным грузом. Верим, что с каждой полученной коробкой, куряне почувствуют нашу поддержку. Мы держим руку на пульсе, и вместе нам под силу преодолеть любые испытания. Огромное спасибо каждому работнику Ростовской АЭС за личный вклад в это благое дело, — добавил Андрей Сальников.
Только за первую неделю «Росатом» отправил жителям Курской области 35 тонн гуманитарной помощи. Сейчас сбор гуманитарной помощи для пострадавших продолжается. Продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, хозяйственные товары и многое другое Росатом отправляет еженедельно. В Москве организованы штабы сбора помощи, в других городах дивизиона помощь передается через Первичные профсоюзные организации и кадровые службы.