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Более 1,5 тонн гуманитарной помощи отправлены в Курскую область Ростовской АЭС

Более 1,5 тонн гуманитарной помощи отправлены в Курскую область Ростовской АЭС

21 августа 2024, 10:19
Фото: Ростовская АЭС
Как пояснили в управлении коммуникаций Ростовской АЭС, Росатом принимает активное участие в оказании помощи жителям Курской области.

В настоящее время коллектив Ростовской атомной станции насчитывает более трех тысяч человек и каждый из них присоединился к отраслевой благотворительной акции Росатома. Ростовские атомщики собрали целый фургон, куда вошло все необходимое для помощи жителям Курской области. Общий вес гуманитарного груза составил 1 567,5 кг и он уже направляется в другой регион из Волгодонска.

Фото: Ростовская АЭС

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил, что в оказание помощи жителям Курской области активно включились все предприятия Росатома.

— Мы также не могли остаться в стороне и за несколько дней собрали машину с гуманитарным грузом. Верим, что с каждой полученной коробкой, куряне почувствуют нашу поддержку. Мы держим руку на пульсе, и вместе нам под силу преодолеть любые испытания. Огромное спасибо каждому работнику Ростовской АЭС за личный вклад в это благое дело, — добавил Андрей Сальников.

Фото: Ростовская АЭС

Только за первую неделю «Росатом» отправил жителям Курской области 35 тонн гуманитарной помощи. Сейчас сбор гуманитарной помощи для пострадавших продолжается. Продукты питания, одежда, средства личной гигиены, постельное белье, хозяйственные товары и многое другое Росатом отправляет еженедельно. В Москве организованы штабы сбора помощи, в других городах дивизиона помощь передается через Первичные профсоюзные организации и кадровые службы.

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