Более 1,5 тонн гуманитарной помощи отправлены в Курскую область Ростовской АЭС

В настоящее время коллектив Ростовской атомной станции насчитывает более трех тысяч человек и каждый из них присоединился к отраслевой благотворительной акции Росатома. Ростовские атомщики собрали целый фургон, куда вошло все необходимое для помощи жителям Курской области. Общий вес гуманитарного груза составил 1 567,5 кг и он уже направляется в другой регион из Волгодонска.