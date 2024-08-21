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Published Сегодня, 16:48

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Updated Сегодня, 16:50

Более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях

Более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях

21 августа 2024, 16:48
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Более 10 тысяч учеников ростовских школ приняли участие в производственных экскурсиях. Как сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, за год ростовские предприятия организовали и провели для учеников 139 экскурсий.

Глава администрации говорит, что подобные экскурсии проводятся каждый месяц и являются не только частью профориентационной работы, но и отличным стимулом для юных ростовчан.

— На несколько часов ребята полностью погружаются в процесс работы организации, смотрят, как всё устроено на практике, общаются с работниками разных специальностей, узнают о трудовых буднях и карьерном росте, пробуют себя в различных профессиях, — добавил Алексей Логвиненко.

Среди предприятий лидеров по количеству производственных экскурсий в администрации города выделяют АО «Ростовводоканал», ПАО «Роствертол», АО «Клевер», ПАО «Сбербанк», ООО «Десятый подшипниковый завод», Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод и другие.

Каждый год донская столица принимает участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Ее организует Ростовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и служба занятости населения. В эти дни предприятия открывают свои двери для школьников и студентов, которые не только знакомятся с видами производства, но и с рабочими специальностями.

Проходили экскурсии и в учреждениях высшего образования, среди них РАНХиГС, ДГТУ, ЮФУ и РостГМУ.

Например в День российской науки учащиеся средних классов ростовских школ были частыми гостями в НИИ физики ЮФУ, а старшеклассники неоднократно посещали РостГМУ. Школьникам рассказывали о строительстве и работе городской Николаевской больницы и знакомили с удивительной архитектурой студенческого городка. В музее истории университета, ребята узнали о легендарном «Огненном выпуске», которым гордится каждый сотрудник и студент медицинского университета.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что подобная работа помогает молодежи с легкостью понять рынок труда и сделать осознанный выбор в будущем, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.

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