Более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях

Каждый год донская столица принимает участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Ее организует Ростовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и служба занятости населения. В эти дни предприятия открывают свои двери для школьников и студентов, которые не только знакомятся с видами производства, но и с рабочими специальностями.