Более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Глава администрации говорит, что подобные экскурсии проводятся каждый месяц и являются не только частью профориентационной работы, но и отличным стимулом для юных ростовчан.
— На несколько часов ребята полностью погружаются в процесс работы организации, смотрят, как всё устроено на практике, общаются с работниками разных специальностей, узнают о трудовых буднях и карьерном росте, пробуют себя в различных профессиях, — добавил Алексей Логвиненко.
Среди предприятий лидеров по количеству производственных экскурсий в администрации города выделяют АО «Ростовводоканал», ПАО «Роствертол», АО «Клевер», ПАО «Сбербанк», ООО «Десятый подшипниковый завод», Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод и другие.
Каждый год донская столица принимает участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Ее организует Ростовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и служба занятости населения. В эти дни предприятия открывают свои двери для школьников и студентов, которые не только знакомятся с видами производства, но и с рабочими специальностями.
Проходили экскурсии и в учреждениях высшего образования, среди них РАНХиГС, ДГТУ, ЮФУ и РостГМУ.
Например в День российской науки учащиеся средних классов ростовских школ были частыми гостями в НИИ физики ЮФУ, а старшеклассники неоднократно посещали РостГМУ. Школьникам рассказывали о строительстве и работе городской Николаевской больницы и знакомили с удивительной архитектурой студенческого городка. В музее истории университета, ребята узнали о легендарном «Огненном выпуске», которым гордится каждый сотрудник и студент медицинского университета.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что подобная работа помогает молодежи с легкостью понять рынок труда и сделать осознанный выбор в будущем, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.