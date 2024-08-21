Буцаев: Камчатский госуниверситет вошел в состав консорциума РЭО

По словам Ольги Ребковец, для вуза войти в состав консорциума очень важно, так как на данный момент университет ориентирован на максимальный вклад в социально-экономическое развитие Камчатского края. Вуз запускает исследования и разработку технологий, которые направлены на развитие основных отраслей экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также вуз готовит специалистов для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме даст возможность университету улучшить эту работу и станет началом проектов, которые важны для Камчатского края и Российской Федерации.