Буцаев: Камчатский госуниверситет вошел в состав консорциума РЭО

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
Соответствующее соглашение было подписано с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).
Издание 56orb.ru. пишет, что соглашение было заключено на форуме «Экосистема. Заповедный край» в рамках деловой программы мероприятия, которое состоялось 21 августа на Камчатке.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в состав консорциума РЭО вошел еще один университет, и это очень важный шаг для развития отрасли обращения с отходами. Теперь сотрудничество РЭО с главным вузом региона будет расширено. РЭО и КамГУ им. Витуса Беринга совместно будут заниматься подготовкой кадров в сфере устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.
И. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец подписала меморандум о присоединении вуза к консорциуму. Вуз стал 45-м членом консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.
По словам Ольги Ребковец, для вуза войти в состав консорциума очень важно, так как на данный момент университет ориентирован на максимальный вклад в социально-экономическое развитие Камчатского края. Вуз запускает исследования и разработку технологий, которые направлены на развитие основных отраслей экономики региона и сохранение его уникальной природы. Также вуз готовит специалистов для экономики устойчивого развития и формирования у населения региона экологической осознанности и культуры потребления. Ребковец выразила уверенность, что участие в консорциуме даст возможность университету улучшить эту работу и станет началом проектов, которые важны для Камчатского края и Российской Федерации.
Напомним, что Российский экологический оператор создал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В его состав вошли представители образования, науки, промышленности и сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.