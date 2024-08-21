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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит

Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит

21 августа 2024, 08:14
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит
В Ростовской области больше 72 часов продолжается ликвидация огня на нефтебазе в Пролетарске. Что известно на данный момент, в материале RostovGazeta.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 августа, системы ПВО успешно отразили атаку БПЛА. Несмотря на это, обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, что привело к возгоранию дизельного топлива.

Пламя не удалось ликвидировать до сих пор, а к этим работам привлекли сотни человек. Изначально было известно о 41 пострадавшем, в том числе пятерых доставили в реанимацию.

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 42
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Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит
Видео: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин

Теперь от СМИ появилась информация, что число раненых выросло до 42 человек. А в районе пожара сейчас действует режим ЧС.

Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал РИА «Новости», что пожар является серьезным, но ситуация находится под контролем. По его словам, в настоящее время огонь охватил примерно 100 тысяч кубометров горючего.

«На территории нефтебазы расположены 74 резервуара, каждый вместимостью пять тысяч кубов. В данный момент охвачено огнем около 20 резервуаров», — объяснил Горнич.

Добавим, что губернатор Василий Голубев во вторник только один раз прокомментировал ситуацию о пожаре. Он рассказал об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома.

В среду от главы региона по поводу возгорания информации еще не было.

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