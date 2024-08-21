Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 августа, системы ПВО успешно отразили атаку БПЛА. Несмотря на это, обломки упали на территории промышленных складов в Пролетарске, что привело к возгоранию дизельного топлива.
Пламя не удалось ликвидировать до сих пор, а к этим работам привлекли сотни человек. Изначально было известно о 41 пострадавшем, в том числе пятерых доставили в реанимацию.
Теперь от СМИ появилась информация, что число раненых выросло до 42 человек. А в районе пожара сейчас действует режим ЧС.
Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал РИА «Новости», что пожар является серьезным, но ситуация находится под контролем. По его словам, в настоящее время огонь охватил примерно 100 тысяч кубометров горючего.
«На территории нефтебазы расположены 74 резервуара, каждый вместимостью пять тысяч кубов. В данный момент охвачено огнем около 20 резервуаров», — объяснил Горнич.
Добавим, что губернатор Василий Голубев во вторник только один раз прокомментировал ситуацию о пожаре. Он рассказал об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома.
В среду от главы региона по поводу возгорания информации еще не было.