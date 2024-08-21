Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 42

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напомним, что пожар начался еще воскресенье, а тушат его до сих пор. Причиной возгорания стали упавшие обломки сбитого БПЛА.
Первоначально было известно, что пострадал 41 пожарный, в том числе пятерых доставили в реанимацию. Теперь издание сообщило о 42 раненых, но официальной информации об этом не было.
Добавим, что площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров. В этом районе пришлось ввести режим ЧС.
Для ликвидации огня задействовали сотни человек.
Ранее спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов.