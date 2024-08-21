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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 42

Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 42

21 августа 2024, 06:25
Фото: 68.mchs.gov.r / ждя иллюстрации
Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 42
В Ростовской области пострадали 42 человека во время возгорания нефтебазы, сообщает ТАСС.

Напомним, что пожар начался еще воскресенье, а тушат его до сих пор. Причиной возгорания стали упавшие обломки сбитого БПЛА.

Первоначально было известно, что пострадал 41 пожарный, в том числе пятерых доставили в реанимацию. Теперь издание сообщило о 42 раненых, но официальной информации об этом не было.

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Добавим, что площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров. В этом районе пришлось ввести режим ЧС.

Для ликвидации огня задействовали сотни человек.

Ранее спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Онлайн-репортаж: третьи сутки горит нефтебаза в Пролетарске
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