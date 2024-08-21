Десятый Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдет в Ростове

— Форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для общения предпринимательского сообщества, диалога бизнеса и органов государственной власти, где каждый может задать правильные вопросы и получить обратную связь, определить актуальные векторы развития. Это особенно важно сегодня в период фундаментальной перестройки российской экономики под новые задачи технологического суверенитета, когда для бизнеса и инвесторов появляются новые финансовые и административные инструменты и возможности, к примеру, такие, как особая экономическая зона «Ростовская» в донском регионе, — пояснил заместитель главы региона.