Десятый Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдет в Ростове

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Организатором мероприятия выступает Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), центр «Мой бизнес» при содействии правительства Ростовской области, министерства экономического развития Ростовской области и областного отделения организации «ОПОРА РОССИИ».
На площадке форума эксперты в диалоге с предпринимателями обсудят тренды современной экономики, перспективы перезагрузки национальных проектов, успешные бизнес-практики, в том числе по выстраиванию партнерских отношений с новыми российскими территориями.
Включены в повестку форума «Территория бизнеса — территория жизни» и различные мастер-классы, а также прикладные сессии. Ключевым спикером станет федеральный эксперт Александр Яковлев, профессиональный коммуникатор и автор методики ведения переговоров. Также пройдут мастер-классы по франчайзингу и использованию искусственного интеллекта в бизнес-процессах.
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, подобные мероприятия особенно важны в период фундаментальной перестройки российской экономики.
— Форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка для общения предпринимательского сообщества, диалога бизнеса и органов государственной власти, где каждый может задать правильные вопросы и получить обратную связь, определить актуальные векторы развития. Это особенно важно сегодня в период фундаментальной перестройки российской экономики под новые задачи технологического суверенитета, когда для бизнеса и инвесторов появляются новые финансовые и административные инструменты и возможности, к примеру, такие, как особая экономическая зона «Ростовская» в донском регионе, — пояснил заместитель главы региона.
Подобного мнения придерживается и министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. По его словам, проведение форума дает дополнительную возможность поощрить представителей бизнеса за их вклад в экономику региона, а также поддержать и обсудить идеи на единой площадке.
— Форум и конкурс проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», благодаря чему участие в нем для предпринимателей Ростовской области бесплатное, — добавил Максим Папушенко.
Подать заявку на участие в конкурсе «Бизнес-Успех» можно на сайте проекта. Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно по ссылке.
Дополнительная информация — по телефону центра «Мой бизнес» Ростовской области 8(804)333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/mb_rostov и тelegram-канале https://t.me/mbrostov.