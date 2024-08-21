Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Он рассказал, что атака на регион произошла примерно в час ночи. В это время системы ПВО обнаружили ракету и сбили ее.
«В результате падения осколков жертв и разрушений нет», — рассказал губернатор.
Пользователи в комментариях удивились, что начали прилетать ракеты.
«Ужас, это уже не беспилотник», — заявили ростовчане.
«Это ужас, окна чуть реально не вылетели», — пишут жители региона. Также они сообщили, что испугались.
Какую именно удалось сбить ракету, пока не раскрывается.
Ранее беспилотники атаковали Пролетарск, когда пожарные тушили цистерну с топливом. Добавим, что ликвидация огня продолжается уже более двух суток.
До этого губернатор рассказал о разрушениях после атаки беспилотников в регионе.