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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты

Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты

21 августа 2024, 04:33
Фото: 1MI
В западной части Ростовской области ликвидировали ракету в ночь на среду, 21 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что атака на регион произошла примерно в час ночи. В это время системы ПВО обнаружили ракету и сбили ее.

«В результате падения осколков жертв и разрушений нет», — рассказал губернатор.

Пользователи в комментариях удивились, что начали прилетать ракеты.

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«Ужас, это уже не беспилотник», — заявили ростовчане.

«Это ужас, окна чуть реально не вылетели», — пишут жители региона. Также они сообщили, что испугались.

Какую именно удалось сбить ракету, пока не раскрывается.

Ранее беспилотники атаковали Пролетарск, когда пожарные тушили цистерну с топливом. Добавим, что ликвидация огня продолжается уже более двух суток.

До этого губернатор рассказал о разрушениях после атаки беспилотников в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Ракета#Происшествия
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