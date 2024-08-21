ФСИН объяснила скандал с икрой для члена банды Цапков в СИЗО Ростова-на-Дону

При этом ранее уже был похожий скандал с Цеповязом, входившим в банду, убивавшей людей. Несколько лет назад в Интернете появились снимки, на которых человек, похожий на Цеповяза, в камере ест крабов и красную икру. По информации ТАСС, продукты закупал определенный человек, который за раз тратил до 60 тысяч рублей.