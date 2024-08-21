ФСИН объяснила скандал с икрой для члена банды Цапков в СИЗО Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-канал Shot писали, что Цеповяз и экс-глава МинЖКХ региона Андрей Майер могли быть в одной камере в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Говорилось, что у них якобы были икра, хороший телевизор и они могли ходить в баню чаще положенного.
Теперь ФСИН опровергла эту информацию по поводу Цеповяза.
«Условия содержания соответствовали требованиям. В камере отсутствовали запрещенные предметы и продукты», — сказано в сообщении.
При этом ранее уже был похожий скандал с Цеповязом, входившим в банду, убивавшей людей. Несколько лет назад в Интернете появились снимки, на которых человек, похожий на Цеповяза, в камере ест крабов и красную икру. По информации ТАСС, продукты закупал определенный человек, который за раз тратил до 60 тысяч рублей.