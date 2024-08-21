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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

ФСИН объяснила скандал с икрой для члена банды Цапков в СИЗО Ростова-на-Дону

ФСИН объяснила скандал с икрой для члена банды Цапков в СИЗО Ростова-на-Дону

21 августа 2024, 12:57
Фото: rostovgazeta.ru
ФСИН объяснила скандал с икрой для члена банды Цапков в СИЗО Ростова-на-Дону
Информация о том, что член банды Цапок Вячеслав Цеповяз содержался в привилегированных условиях в СИЗО Ростова является ложью, пишет в соцсетях ФСИН РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-канал Shot писали, что Цеповяз и экс-глава МинЖКХ региона Андрей Майер могли быть в одной камере в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Говорилось, что у них якобы были икра, хороший телевизор и они могли ходить в баню чаще положенного.

Теперь ФСИН опровергла эту информацию по поводу Цеповяза.

Член банды Цапков Цеповяз мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой, плазмой и баней
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«Условия содержания соответствовали требованиям. В камере отсутствовали запрещенные предметы и продукты», — сказано в сообщении.

При этом ранее уже был похожий скандал с Цеповязом, входившим в банду, убивавшей людей. Несколько лет назад в Интернете появились снимки, на которых человек, похожий на Цеповяза, в камере ест крабов и красную икру. По информации ТАСС, продукты закупал определенный человек, который за раз тратил до 60 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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