Гейзер высотой в несколько метров забил из асфальта на дороге в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Вода вырывается с большой силой, а поток достигает в высоту несколько метров.
«Гейзер появился на пересечении Вятской и Тверского. Проезжавший мимо водитель микроавтобуса решил зря время не терять и помыл автомобиль», — написал автор.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало. Пользователи в комментариях похвалили водителя микроавтобуса за смекалку.
Добавим, что подобные происшествия происходят не в первый раз. Так, двухметровый фонтан забил из ливневки в Нахичевани в период сильного дождя.
Кроме того, коммунальный фонтан стал причиной подтопления улицы в донской столице.