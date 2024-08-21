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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Гейзер высотой в несколько метров забил из асфальта на дороге в Ростове-на-Дону

Гейзер высотой в несколько метров забил из асфальта на дороге в Ростове-на-Дону

21 августа 2024, 09:32
Фото: Wikimedia.org
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии из асфальта начали вырываться потоки воды, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Вода вырывается с большой силой, а поток достигает в высоту несколько метров.

«Гейзер появился на пересечении Вятской и Тверского. Проезжавший мимо водитель микроавтобуса решил зря время не терять и помыл автомобиль», — написал автор.

Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-Дону
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Гейзер высотой в несколько метров забил из асфальта на дороге в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало. Пользователи в комментариях похвалили водителя микроавтобуса за смекалку.

Добавим, что подобные происшествия происходят не в первый раз. Так, двухметровый фонтан забил из ливневки в Нахичевани в период сильного дождя.

Кроме того, коммунальный фонтан стал причиной подтопления улицы в донской столице.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Коммунальная авария#Происшествия#Гейзер
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