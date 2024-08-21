Голубев планирует строительство скоростной дороги через весь Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
На заседании областного правительства губернатор донского региона Василий Голубев рассказал, что рассматривает возможность строительства скоростной дороги в Ростове-на-Дону. Предположительно, она будет начинаться от Левенцовского моста.
Глава региона отметил, что создание дороги полностью изменит транспортное сообщение города. Над проектом планируют начать работать в ближайшее время, однако он будет долгосрочным.
Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова добавила, что речь идет о строительстве Темерницкого скоростного диаметра, который может связать южный и западный выезды из Ростова.
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