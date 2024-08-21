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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Голубев планирует строительство скоростной дороги через весь Ростов-на-Дону

Голубев планирует строительство скоростной дороги через весь Ростов-на-Дону

21 августа 2024, 17:57
Фото: 1MI
Голубев планирует строительство скоростной дороги через весь Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону может появиться скоростная дорога, которая будет проходить через весь город, проект анонсировал губернатор Василий Голубев.

На заседании областного правительства губернатор донского региона Василий Голубев рассказал, что рассматривает возможность строительства скоростной дороги в Ростове-на-Дону. Предположительно, она будет начинаться от Левенцовского моста.

Глава региона отметил, что создание дороги полностью изменит транспортное сообщение города. Над проектом планируют начать работать в ближайшее время, однако он будет долгосрочным.

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Пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова добавила, что речь идет о строительстве Темерницкого скоростного диаметра, который может связать южный и западный выезды из Ростова.

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