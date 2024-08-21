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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Госкомпания взыскала с Ростовского порта 36 млн рублей за долги по аренде

Госкомпания взыскала с Ростовского порта 36 млн рублей за долги по аренде

21 августа 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
Госкомпания взыскала с Ростовского порта 36 млн рублей за долги по аренде
Государственное предприятие «Росморпорт» отсудило у АО «Ростовский порт» порядка 36 миллионов рублей за просрочку арендной платы. Соответствующая документация размещена на сайте регионального арбитражного суда.

Арбитражный суд донского региона принял решение взыскать с Ростовского порта в пользу ФГУП «Росморпорт» 30,8 миллиона рублей за неуплату арендной платы. Дело в том, что в 2023 году арендодатель значительно поднял стоимость аренды причалов. Это не понравилось Ростовскому порту, который сначала пытался оспорить повышение тарифа, а потом и вовсе отказался платить. В итоге накопился многомиллионный долг.

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Кроме того, за этот период накапали немалые пени. Сумма процентов составила примерно пять миллионов рублей. В общей сложности суд обязал Ростовский порт выплатить госкомпании 36 миллионов рублей.

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