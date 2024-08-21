Госкомпания взыскала с Ростовского порта 36 млн рублей за долги по аренде

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Арбитражный суд донского региона принял решение взыскать с Ростовского порта в пользу ФГУП «Росморпорт» 30,8 миллиона рублей за неуплату арендной платы. Дело в том, что в 2023 году арендодатель значительно поднял стоимость аренды причалов. Это не понравилось Ростовскому порту, который сначала пытался оспорить повышение тарифа, а потом и вовсе отказался платить. В итоге накопился многомиллионный долг.
Кроме того, за этот период накапали немалые пени. Сумма процентов составила примерно пять миллионов рублей. В общей сложности суд обязал Ростовский порт выплатить госкомпании 36 миллионов рублей.
Ранее ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тысяч пачек сигарет.