Госкомпания взыскала с Ростовского порта 36 млн рублей за долги по аренде

Арбитражный суд донского региона принял решение взыскать с Ростовского порта в пользу ФГУП «Росморпорт» 30,8 миллиона рублей за неуплату арендной платы. Дело в том, что в 2023 году арендодатель значительно поднял стоимость аренды причалов. Это не понравилось Ростовскому порту, который сначала пытался оспорить повышение тарифа, а потом и вовсе отказался платить. В итоге накопился многомиллионный долг.