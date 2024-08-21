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Жители рассказали, как пережили ракетную атаку в Ростовской области

«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону

21 августа 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney

Жители рассказали, как пережили ракетную атаку в Ростовской области

В Ростовской области в ночь на среду, 21 августа, сбили ракету, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

В ночь на среду, 21 августа, в западной части Ростовской области была уничтожена ракета, о чем сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, атака на регион произошла около часа ночи. В этот момент средства противовоздушной обороны засекли ракету и успешно сбили ее.

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Губернатор также отметил, что падение обломков не привело к пострадавшим и разрушениям. В комментариях к этой публикации пользователи заявили, что им было страшно.

«Грохот был очень страшный, окно тряслись, я думала крышу снесет», — сообщили жители региона.

«Спасибо нашим военным, защитникам», — говорится в комментариях.

«Страшно очень», — пишут подписчики.

«Это ужас, окна чуть реально не вылетели», — рассказали пользователи.

До этого системы ПВО ликвидировали беспилотник над Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ракета#Атака#Происшествия
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