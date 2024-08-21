«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону

В ночь на среду, 21 августа, в западной части Ростовской области была уничтожена ракета, о чем сообщил губернатор Василий Голубев.



По его словам, атака на регион произошла около часа ночи. В этот момент средства противовоздушной обороны засекли ракету и успешно сбили ее.