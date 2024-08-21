«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В ночь на среду, 21 августа, в западной части Ростовской области была уничтожена ракета, о чем сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, атака на регион произошла около часа ночи. В этот момент средства противовоздушной обороны засекли ракету и успешно сбили ее.
Губернатор также отметил, что падение обломков не привело к пострадавшим и разрушениям. В комментариях к этой публикации пользователи заявили, что им было страшно.
«Грохот был очень страшный, окно тряслись, я думала крышу снесет», — сообщили жители региона.
«Спасибо нашим военным, защитникам», — говорится в комментариях.
«Страшно очень», — пишут подписчики.
«Это ужас, окна чуть реально не вылетели», — рассказали пользователи.
До этого системы ПВО ликвидировали беспилотник над Ростовской областью.