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Published Сегодня, 10:56

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Губернатор Голубев заявил о разрушениях в Новошахтинске после ракетной атаки

Губернатор Голубев заявил о разрушениях в Новошахтинске после ракетной атаки

21 августа 2024, 10:56
Фото: 81.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Губернатор Голубев заявил о разрушениях в Новошахтинске после ракетной атаки
В Новошахтинске пострадали окна и двери домов после падения обломков ракеты, сообщил губернатор Василий Голубев.

В ночь на среду, 21 августа, системы ПВО сумели перехватить ракету. Обломки, которые упали на пустырь, вызвали возгорание сухой травы.

Пожарные службы уже потушили огонь. Тем не менее, ударная волна повредила оконные и дверные конструкции нескольких домов в Новошахтинске.

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Как отметил губернатор, в течение ближайшего времени команда экспертов оценит нанесенный ущерб. Это позволит оказать гражданам поддержку в восстановлении их имущества.

До этого жители региона делились в социальных сетях своими наблюдениями о странных звуках, которые они слышали ночью. Из-за грохота многие проснулись.

Ранее в регионе людей просили оставаться в закрытых помещениях после атаки БПЛА.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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