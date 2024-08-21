Губернатор Голубев заявил о разрушениях в Новошахтинске после ракетной атаки

Как отметил губернатор, в течение ближайшего времени команда экспертов оценит нанесенный ущерб. Это позволит оказать гражданам поддержку в восстановлении их имущества.



До этого жители региона делились в социальных сетях своими наблюдениями о странных звуках, которые они слышали ночью. Из-за грохота многие проснулись.