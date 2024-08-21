Губернатор Голубев заявил о разрушениях в Новошахтинске после ракетной атаки

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В ночь на среду, 21 августа, системы ПВО сумели перехватить ракету. Обломки, которые упали на пустырь, вызвали возгорание сухой травы.
Пожарные службы уже потушили огонь. Тем не менее, ударная волна повредила оконные и дверные конструкции нескольких домов в Новошахтинске.
Как отметил губернатор, в течение ближайшего времени команда экспертов оценит нанесенный ущерб. Это позволит оказать гражданам поддержку в восстановлении их имущества.
До этого жители региона делились в социальных сетях своими наблюдениями о странных звуках, которые они слышали ночью. Из-за грохота многие проснулись.
Ранее в регионе людей просили оставаться в закрытых помещениях после атаки БПЛА.