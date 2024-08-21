Китаец в одиночку собрал танк, чтобы играть в компьютерные игры

Игра про танки популярна не только в СНГ, но и Китае. Местный житель так глубоко погрузился в лор игры, что даже в качестве никнейма использует известное русское матерное ругательство. Китаец решил пойти дальше и собрал дома танк, чтобы играть с большей атмосферностью.