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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Китаец в одиночку собрал танк, чтобы играть в компьютерные игры

Китаец в одиночку собрал танк, чтобы играть в компьютерные игры

21 августа 2024, 08:27
Фото: wikimedia.org/видео соцсети
Китаец в одиночку собрал танк, чтобы играть в компьютерные игры
Житель Китая собрал дома танк для полного погружения в игру World of Tanks, пишет портал newkhakasiya.online.

Игра про танки популярна не только в СНГ, но и Китае. Местный житель так глубоко погрузился в лор игры, что даже в качестве никнейма использует известное русское матерное ругательство. Китаец решил пойти дальше и собрал дома танк, чтобы играть с большей атмосферностью.

Сперва он собрал установку, «стреляющую» бутылками с газировкой, а затем дополнил конструкцию имитирующим танк корпусом с мониторами внутри. В установке можно почувствовать себя настоящим танкистом.

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Ранее в США подали в суд на Elden Ring за высокую сложность. Американец не смог пройти игру и считает, что в этом виноваты разработчики.

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