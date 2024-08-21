Китаец в одиночку собрал танк, чтобы играть в компьютерные игры

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Игра про танки популярна не только в СНГ, но и Китае. Местный житель так глубоко погрузился в лор игры, что даже в качестве никнейма использует известное русское матерное ругательство. Китаец решил пойти дальше и собрал дома танк, чтобы играть с большей атмосферностью.
Сперва он собрал установку, «стреляющую» бутылками с газировкой, а затем дополнил конструкцию имитирующим танк корпусом с мониторами внутри. В установке можно почувствовать себя настоящим танкистом.
Ранее в США подали в суд на Elden Ring за высокую сложность. Американец не смог пройти игру и считает, что в этом виноваты разработчики.