«Лучший дерматолог города»: легендарный ростовских доктор Зинаида Кузина

Я лично неоднократно направлял на консультацию к Зинаиде Александровне своих пациентов. Мне довелось учиться у Зинаиды Александровны Кузиной, когда был студентом мединститута. Более того, когда уже работал урологом на дневном стационаре нефро-урологического центра медико-санитарной части «Ростсельмаша», то ходил на приемы, которые проводила Зинаида Александровна в медицинском университете и в детском диагностическом центре, чтобы набираться врачебного опыта. И она всегда помогала мне мудрым советом. Но Зинаида Александровна никогда не отказывала в помощи не только мне. Считаю, что она была настоящим педагогом и учителем.