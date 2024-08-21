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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Легендарный ростовских доктор Зинаида Кузина

«Лучший дерматолог города»: легендарный ростовских доктор Зинаида Кузина

21 августа 2024, 07:14
Фото: museum.rostgmu.ru
Легендарный ростовских доктор Зинаида Кузина

Краевед Багдыков рассказал о легендарном ростовском враче Зинаиде Кузиной

Зинаида Александровна Кузина была известным доктором в нашем городе. Она лечила и взрослых, и детей, воспитала не одно поколение ростовских дерматологов, которые достойно продолжили ее дело.

Мне посчастливилось в свое время учиться у этого замечательного человека. Зинаида Александровна была не просто моим учителем, наставником, она, по мнению многих ее коллег и пациентов, была одним из лучших дерматологов Ростова. К ней за советами обращались даже опытные доктора.

Я лично неоднократно направлял на консультацию к Зинаиде Александровне своих пациентов. Мне довелось учиться у Зинаиды Александровны Кузиной, когда был студентом мединститута. Более того, когда уже работал урологом на дневном стационаре нефро-урологического центра медико-санитарной части «Ростсельмаша», то ходил на приемы, которые проводила Зинаида Александровна в медицинском университете и в детском диагностическом центре, чтобы набираться врачебного опыта. И она всегда помогала мне мудрым советом. Но Зинаида Александровна никогда не отказывала в помощи не только мне. Считаю, что она была настоящим педагогом и учителем.

Помню, как в ее кабинете во время приема пациентов собиралось более десятка молодых докторов, чтобы перенять опыт мудрого наставника.

Зинаида Александровна Кузина (вторая с права на лево в первом ряду) в 1986 году, с коллективом кафедры Ростовского медуниверситетаЗинаида Александровна Кузина (вторая с права на лево в первом ряду) в 1986 году, с коллективом кафедры Ростовского медуниверситета
Зинаида Александровна Кузина (вторая с права на лево в первом ряду) в 1986 году, с коллективом кафедры Ростовского медуниверситета
Фото: museum.rostgmu.ru

− Вы должны понимать, что кожа − это зеркало всего организма, − говорила она нам, молодым докторам. − Нельзя изолированно лечить кожу. Надо лечить весь организм.

А еще Кузина обладала хорошим чувством юмора. Помню, как-то, лукаво улыбаясь, спросила у меня Зинаида Александровна:

− А вы знаете, доктор, какая самая «приятная» болезнь?

− Нет, − удивленно пожал я плечами. − А разве бывают «приятные» болезни?

− Конечно, − рассмеявшись, кивнула головой Зинаида Александровна. − Это чесотка. Чешешь зудящее место, а чесаться после этого хочется еще больше.

Кузина оставила яркий след и в практическом здравоохранении, и в науке. Ее смело можно назвать одним из корифеев детской дерматологии.

Доцент Кузина Зинаида Александровна, асс. Опруженкова Е.П., асс. Старостенко В.В.Доцент Кузина Зинаида Александровна, асс. Опруженкова Е.П., асс. Старостенко В.В.
Доцент Кузина Зинаида Александровна, асс. Опруженкова Е.П., асс. Старостенко В.В.
Фото: museum.rostgmu.ru

Дефолт 1998 года, или Неоценимая помощь

Не могу не вспомнить, что Зинаида Александровна была не только прекрасным доктором и ученым, но и очень добрым человеком.

Никогда не забуду, как я вместе со своей девушкой в августе 1998 года возвращался домой с отдыха на Черном море и встретил в поезде Зинаиду Александровну с ее дочерью.

Следует сказать, что все это происходило в тот самый злополучный дефолт. Он случился 17 августа 1998 года. Именно тогда правительство Российской Федерации заявило о невозможности расплатиться по своим долговым обязательствам, то есть объявило дефолт. Центробанк перешел на плавающий курс рубля. Соответственно национальная валюта обрушилась. Происходило что-то невообразимое.

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Что творилось в поселке Лазаревском 17 августа 1998 года, где я отдыхал со своей девушкой, трудно описать. Цены на продукты, товары, услуги росли буквально по часам.

Это было первый раз в моей жизни (очень надеюсь, что и последний), когда я лишился за несколько часов всех своих сбережений. Они обесценились.

Но оказалось, что мы отдыхали в Лазаревском вместе с Кузиной и ее дочкой. Зинаида Александровна, встретив меня с девушкой в поезде, пригласила нас к себе в купе.

Я уже писал, что тогда в буквальном смысле оказался без денег. У меня и у моей девушки не осталось даже денег для того, чтобы заплатить за постельное белье. То есть нам надо было спать, как говорят, на «голых» полках. Вместо чая я попросил у проводника стакан горячей воды. Конечно, с таким «гостинцем» я постеснялся заходить в купе к Кузиной.

ЖД вокзал Ростова-на-Дону в 1998 году.ЖД вокзал Ростова-на-Дону в 1998 году.
ЖД вокзал Ростова-на-Дону в 1998 году.
Фото: rostov.ru

Но Зинаида Александровна быстро поняла, в чем дело. И пришла сама с дочерью к нам в купе. С собой она принесла конфеты, печенье, бутерброды. И мы всю ночь пили чай. Разговаривали об искусстве, литературе, музыке, живописи, кино, обо всем на свете. Время пролетело незаметно.

Я запомнил слова Зинаиды Александровны, которые она сказала нам в ту ночь:

− Ребята, мы все переживем. Войну пережили, послевоенные годы. Так что никакой дефолт нам не страшен. Главное − никогда не падайте духом. Хорошее настроение продлевает жизнь.

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С тех пор прошло уже немало лет. Но я до сих пор вспоминаю слова своего учителя. И сегодня они, на мой взгляд, актуальны особо.

Конечно, всегда буду помнить, как Кузина отнеслась ко мне по-матерински, помогла в трудную минуту. Я также верю, что светлое имя этой прекрасной женщины будут еще долго помнить ее ученики и благодарные пациенты.

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