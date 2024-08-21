«Лучший дерматолог города»: легендарный ростовских доктор Зинаида Кузина

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Мне посчастливилось в свое время учиться у этого замечательного человека. Зинаида Александровна была не просто моим учителем, наставником, она, по мнению многих ее коллег и пациентов, была одним из лучших дерматологов Ростова. К ней за советами обращались даже опытные доктора.
Я лично неоднократно направлял на консультацию к Зинаиде Александровне своих пациентов. Мне довелось учиться у Зинаиды Александровны Кузиной, когда был студентом мединститута. Более того, когда уже работал урологом на дневном стационаре нефро-урологического центра медико-санитарной части «Ростсельмаша», то ходил на приемы, которые проводила Зинаида Александровна в медицинском университете и в детском диагностическом центре, чтобы набираться врачебного опыта. И она всегда помогала мне мудрым советом. Но Зинаида Александровна никогда не отказывала в помощи не только мне. Считаю, что она была настоящим педагогом и учителем.
Помню, как в ее кабинете во время приема пациентов собиралось более десятка молодых докторов, чтобы перенять опыт мудрого наставника.
− Вы должны понимать, что кожа − это зеркало всего организма, − говорила она нам, молодым докторам. − Нельзя изолированно лечить кожу. Надо лечить весь организм.
А еще Кузина обладала хорошим чувством юмора. Помню, как-то, лукаво улыбаясь, спросила у меня Зинаида Александровна:
− А вы знаете, доктор, какая самая «приятная» болезнь?
− Нет, − удивленно пожал я плечами. − А разве бывают «приятные» болезни?
− Конечно, − рассмеявшись, кивнула головой Зинаида Александровна. − Это чесотка. Чешешь зудящее место, а чесаться после этого хочется еще больше.
Кузина оставила яркий след и в практическом здравоохранении, и в науке. Ее смело можно назвать одним из корифеев детской дерматологии.
Дефолт 1998 года, или Неоценимая помощь
Не могу не вспомнить, что Зинаида Александровна была не только прекрасным доктором и ученым, но и очень добрым человеком.
Никогда не забуду, как я вместе со своей девушкой в августе 1998 года возвращался домой с отдыха на Черном море и встретил в поезде Зинаиду Александровну с ее дочерью.
Следует сказать, что все это происходило в тот самый злополучный дефолт. Он случился 17 августа 1998 года. Именно тогда правительство Российской Федерации заявило о невозможности расплатиться по своим долговым обязательствам, то есть объявило дефолт. Центробанк перешел на плавающий курс рубля. Соответственно национальная валюта обрушилась. Происходило что-то невообразимое.
Что творилось в поселке Лазаревском 17 августа 1998 года, где я отдыхал со своей девушкой, трудно описать. Цены на продукты, товары, услуги росли буквально по часам.
Это было первый раз в моей жизни (очень надеюсь, что и последний), когда я лишился за несколько часов всех своих сбережений. Они обесценились.
Но оказалось, что мы отдыхали в Лазаревском вместе с Кузиной и ее дочкой. Зинаида Александровна, встретив меня с девушкой в поезде, пригласила нас к себе в купе.
Я уже писал, что тогда в буквальном смысле оказался без денег. У меня и у моей девушки не осталось даже денег для того, чтобы заплатить за постельное белье. То есть нам надо было спать, как говорят, на «голых» полках. Вместо чая я попросил у проводника стакан горячей воды. Конечно, с таким «гостинцем» я постеснялся заходить в купе к Кузиной.
Но Зинаида Александровна быстро поняла, в чем дело. И пришла сама с дочерью к нам в купе. С собой она принесла конфеты, печенье, бутерброды. И мы всю ночь пили чай. Разговаривали об искусстве, литературе, музыке, живописи, кино, обо всем на свете. Время пролетело незаметно.
Я запомнил слова Зинаиды Александровны, которые она сказала нам в ту ночь:
− Ребята, мы все переживем. Войну пережили, послевоенные годы. Так что никакой дефолт нам не страшен. Главное − никогда не падайте духом. Хорошее настроение продлевает жизнь.
С тех пор прошло уже немало лет. Но я до сих пор вспоминаю слова своего учителя. И сегодня они, на мой взгляд, актуальны особо.
Конечно, всегда буду помнить, как Кузина отнеслась ко мне по-матерински, помогла в трудную минуту. Я также верю, что светлое имя этой прекрасной женщины будут еще долго помнить ее ученики и благодарные пациенты.