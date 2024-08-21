Месть за развод: появились новые подробности убийства младенца в Ростове

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
На скамье подсудимых по делу оказались сами родители убитой девочки — Анастасия и Яков Майборода. По версии обвинения, они не только убили дочь, но и расчленили её тело и пытались скрыть преступление с помощью мясорубки. Чтобы отвести подозрения, мать малышки позвонила в полицию и заявила, что ребёнка у неё якобы украли. Однако осмотр места происшествия вывел правоохранительные органы на след самих родителей.
На очередном судебном заседании по делу прокурор рассказала о данных с камер видеонаблюдения рядом с домом, где развернулась трагедия. На записях видно, что в день убийства к дому подъезжает машина, из которой выходят лица, похожие на Анастасию и Якова. Спустя час Яков покидает дом с двумя сумками и чемоданом и уезжает.
Благодаря уличным камерам следователи отследили путь авто. Выяснилось, что Яков поехал в спортивный зал, а затем в офис. Вечером и ночью домой он уже, предположительно, не возвращался.
Около полуночи в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило два звонка от Анастасии Майбороды. Сначала она настойчиво просит оператора перевести её на дежурную часть полиции. Спустя время она снова звонит в ЕДДС в слезах и буквально кричит оператору: «У меня украли ребёнка». Она рассказывает ему версию о том, что открыла дверь неизвестным, которые распылили ей что-то в глаза. Девушка якобы видела только «силуэты» и потеряла сознание, а когда пришла в себя, малышки уже не было.
После судебного заседания комментарий журналистам согласился дать адвокат Якова Майбороды Артём Хачатурян. Он отстаивает позицию, что Яков дочь не убивал. Адвокат полагает, что Анастасия мстит супругу за желание с ней развестись. По словам Якова, именно в день убийства малышки они с супругой решили окончательно разойтись.
«Мы полагаем, и я думаю вполне обоснованно, что вся эта ситуация — это месть Якову со стороны жены за то, что он принял решение о разводе с ней», — говорит адвокат.
Защитники Анастасии Майбороды от комментариев отказались, сославшись на адвокатскую этику.
На предыдущих судебных заседаниях по делу свои показания об отношениях пары и их общении с ребёнком дали соседи, приятельница Анастасии, а также арендодатель квартиры, в которой жила семья. Они рассказали о постоянных конфликтах пары, доходивших до временных расставаний.