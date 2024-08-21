Месть за развод: появились новые подробности убийства младенца в Ростове

Около полуночи в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило два звонка от Анастасии Майбороды. Сначала она настойчиво просит оператора перевести её на дежурную часть полиции. Спустя время она снова звонит в ЕДДС в слезах и буквально кричит оператору: «У меня украли ребёнка». Она рассказывает ему версию о том, что открыла дверь неизвестным, которые распылили ей что-то в глаза. Девушка якобы видела только «силуэты» и потеряла сознание, а когда пришла в себя, малышки уже не было.