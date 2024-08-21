rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

На М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экран

На М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экран

21 августа 2024, 17:12
Фото: Изображение Шедеврум
На М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экран
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» во время движения дотла сгорела фура, сообщает региональное ГУ МЧС.

Днем 21 августа в Ростовской области рядом с поселком Дорожный произошло страшное дорожное происшествие. Фура, перевозившая покрышки, загорелась во время движения. Огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. Тушением занимались шесть спасателей и две единицы спецтехники. Огонь удалось ликвидировать.

Пробки почти на 30 километров: на М-4 в Ростовской области сгорела фура с покрышками
Узнать подробнее
В Ростовской области на М-4 «Дон» полностью сгорела фура
Видео: Изображение Midjourney

Очевидцы рассказали, что фура сгорела дотла. От автомобиля ничего не осталось, а огонь перекинулся на шумозащитный экран. Это привело к полной остановке движения вблизи происшествия. Машины растянулись по дороге на десятки километров.

Отметим, что причины пожара неизвестны. Также нет информации и о пострадавших.

Ранее два взрослых и ребёнок погибли в ДТП с фурой в донском регионе.

Читайте также:
В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобильДвижение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фурыПробка на 15 километров выросла на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП с автобусом
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#ДТП#Пожар#Транспорт#Пробка#Автомобили#Фура#МЧС России#Возгорание#Грузовой автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону
Сегодня, 04:51
Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты
Сегодня, 04:33
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Сегодня, 09:29
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
Вчера, 18:00
Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону
Вчера, 16:29
Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры
Сегодня, 14:26