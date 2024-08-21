На М-4 в Ростовской области от полыхающей фуры вспыхнул звукозащитный экран

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Днем 21 августа в Ростовской области рядом с поселком Дорожный произошло страшное дорожное происшествие. Фура, перевозившая покрышки, загорелась во время движения. Огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров. Тушением занимались шесть спасателей и две единицы спецтехники. Огонь удалось ликвидировать.
Очевидцы рассказали, что фура сгорела дотла. От автомобиля ничего не осталось, а огонь перекинулся на шумозащитный экран. Это привело к полной остановке движения вблизи происшествия. Машины растянулись по дороге на десятки километров.
Отметим, что причины пожара неизвестны. Также нет информации и о пострадавших.
Ранее два взрослых и ребёнок погибли в ДТП с фурой в донском регионе.