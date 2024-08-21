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Published Сегодня, 16:47

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Updated Сегодня, 16:49

Ростовскую область атакуют ракеты, а священники участвуют в тушении пожара

Над Ростовской областью сбили ракету, а помощи в тушении нефтебазы попросили у Бога

21 августа 2024, 16:47
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовскую область атакуют ракеты, а священники участвуют в тушении пожара
ВСУ пытались атаковать Ростовскую область ракетой, тем временем священники совершили молебное пение недалеко от пожара на нефтебазе в Пролетарске, а в Новочеркасске могут построить атомную станцию.

Последствия от атаки ракеты

Ночью 21 августа в западной части Ростовской области удалось ликвидировать ракету, запущенную ВСУ. Однако обломки рухнули недалеко от Новошахтинска, после чего загорелась сухая трава. Огонь удалось потушить, но взрывная волна вынесла окна и двери в близлежащих жилых домах. Известно, что пострадало 15 строений.

Добавим, что среди людей раненых нет. Дончанам, чьи дома пострадали, выплатят компенсацию.

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Священники и пожар

Протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы провели молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Её образом рядом с пожаром на топливном хранилище в Пролетарске. Священники не смогли остаться в стороне, узнав о страшном происшествии.

Духовная помощь направлена на скорейшую ликвидацию возгорания, которое не могут потушить уже четвертый день. Кроме того, священнослужители помолились за здоровье спасателей, пострадавших в огне.

Духовная помощь направлена на скорейшую ликвидацию возгоранияДуховная помощь направлена на скорейшую ликвидацию возгорания
Духовная помощь направлена на скорейшую ликвидацию возгорания
Фото: Волгодонская епархия
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Новая АЭС

Согласно проекту, построить Новочеркасскую атомную станцию могут к 2036 году. В настоящий момент план только проходит общественные обсуждения. Он предусматривает создание двух энергоблоков. Мощность каждого будет составлять 1255 мегаВатт, а общая генерирующая сила АЭС составит 2510 мегаВатт.

Отметим, что этап обсуждений продлится до 18 сентября текущего года. Затем проект отправят на утверждение правительства.

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