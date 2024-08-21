Над Ростовской областью сбили ракету, а помощи в тушении нефтебазы попросили у Бога

Протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы провели молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Её образом рядом с пожаром на топливном хранилище в Пролетарске. Священники не смогли остаться в стороне, узнав о страшном происшествии.