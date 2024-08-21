Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, что в ночь на среду, 21 августа, системы ПВО сбили ракету. Упавшие на пустыре обломки стали причиной возгорания сухой травы.
В данный момент огонь ликвидирован дежурно-спасательными службами. Но из-за взрывной волны в ряде домов в Новошахтинске оказались повреждены оконные и дверные проемы.
Губернатор сообщил, что в течение дня команда специалистов проведет оценку нанесенного ущерба, чтобы позже оказать помощь гражданам в восстановлении их поврежденного имущества.
Добавим, что в Пролетарске трое суток тушат пожар на нефтебазе, который возник из-за падения обломков сбитого БПЛА.
Ранее система ПВО ликвидировала беспилотник над донским регионом.