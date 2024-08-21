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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области

Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области

21 августа 2024, 09:29
Фото: wikimedia.org / для иллюстрации
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
В Ростовской области оказались повреждены окна в домах из-за падения обломков ракеты, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в ночь на среду, 21 августа, системы ПВО сбили ракету. Упавшие на пустыре обломки стали причиной возгорания сухой травы.

В данный момент огонь ликвидирован дежурно-спасательными службами. Но из-за взрывной волны в ряде домов в Новошахтинске оказались повреждены оконные и дверные проемы.

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Губернатор сообщил, что в течение дня команда специалистов проведет оценку нанесенного ущерба, чтобы позже оказать помощь гражданам в восстановлении их поврежденного имущества.

Добавим, что в Пролетарске трое суток тушат пожар на нефтебазе, который возник из-за падения обломков сбитого БПЛА.

Ранее система ПВО ликвидировала беспилотник над донским регионом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Взрыв#Ракета#Происшествия
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