Остался только каркас: появилось видео горящей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области недалеко от хутора Ленина полностью сгорела фура. Грузовой автомобиль, который перевозил покрышки, не удалось спасти. От него ничего не осталось. Известно, что огонь охватил 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали шестеро сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.