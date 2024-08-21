Остался только каркас: появилось видео горящей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
В Аксайском районе Ростовской области недалеко от хутора Ленина полностью сгорела фура. Грузовой автомобиль, который перевозил покрышки, не удалось спасти. От него ничего не осталось. Известно, что огонь охватил 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали шестеро сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.
Очевидцы засняли полыхающий грузовик. Видно, что огонь почти полностью уничтожил металлический каркас. Черный дым и большие языки пламени видно из разных частей трассы.
Напомним, что загоревшаяся фура полностью парализовала движение на дороге. Машины стоят более трех часов. Общая протяженность пробки составляет десятки километров.
Ранее в донском регионе двое на мотоцикле на полной скорости врезались в грузовик.