rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Появилось видео полыхающей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

Остался только каркас: появилось видео горящей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

21 августа 2024, 17:49
Фото: 1MI
Появилось видео полыхающей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

Появилось видео горящей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сгорела фура, очевидцы сняли происшествие на видео, которое разместил телеграм-канал «Ростов Главный»

В Аксайском районе Ростовской области недалеко от хутора Ленина полностью сгорела фура. Грузовой автомобиль, который перевозил покрышки, не удалось спасти. От него ничего не осталось. Известно, что огонь охватил 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали шестеро сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Очевидцы засняли полыхающий грузовик. Видно, что огонь почти полностью уничтожил металлический каркас. Черный дым и большие языки пламени видно из разных частей трассы.

В Ростове эвакуировали 15 гостей бара, а бармена увезли на скорой. Что там произошло?
Узнать подробнее
Появилось видео полыхающей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области
Видео: 1MI

Напомним, что загоревшаяся фура полностью парализовала движение на дороге. Машины стоят более трех часов. Общая протяженность пробки составляет десятки километров.

Ранее в донском регионе двое на мотоцикле на полной скорости врезались в грузовик.

Читайте также:
В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобильДвижение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фурыРоспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#ДТП#Пожар#Транспорт#Пробка#Огонь#Фура#МЧС России#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь
«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону
Сегодня, 04:51
Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты
Сегодня, 04:33
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Сегодня, 09:29
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
Вчера, 18:00
Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону
Вчера, 16:29
Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры
Сегодня, 14:26