Отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога

Этим летом в России приняли закон, позволяющий властям на местах вводить туристический налог. По своей сути он заменяет курортный сбор. В администрации Ростова-на-Дону подумывают воспользоваться этой возможностью. Ввести новый налог в городе могут уже с начала 2025 года.