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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

Эксперты предупредили о подорожании отелей в Ростове из-за туристического налога

Отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога

21 августа 2024, 15:40
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Эксперты предупредили о подорожании отелей в Ростове из-за туристического налога
В Ростове-на-Дону задумались о введении туристического налога, сообщил на днях глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Этим летом в России приняли закон, позволяющий властям на местах вводить туристический налог. По своей сути он заменяет курортный сбор. В администрации Ростова-на-Дону подумывают воспользоваться этой возможностью. Ввести новый налог в городе могут уже с начала 2025 года.

Предполагается, что максимальная ставка налога в следующем году в Ростове составит 1% от стоимости услуг по проживанию туристов. Минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки.

Окончательное решение принимать депутаты гордумы Ростова-на-Дону. Перед этим пройдут публичные слушания и рассмотрение инициативы специальной думской комиссией.

Вместо курортного сбора: туристический налог введут в Ростове-на-Дону
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Эксперт сервиса бронирования отелей «Твил.ру» Оксана Шустикова в разговоре с корреспондентом RostovGazeta отметила, что туристический налог, в отличие от курортного сборы, платят не арендаторы-туристы, а отельеры. Однако введение нового сбора всё равно ударит по путешественникам. Им придётся больше тратиться на проживание.

«Стоимость проживания ожидаемо увеличится, хотя бы на размер налога. Впрочем, цены на проживание растут постоянно, а сумма налога в большинстве случаев не так велика, так что вряд ли многие туристы ощутят существенную разницу по сравнению с текущей ситуацией», — отмечает Шустикова.
«вряд ли многие туристы ощутят существенную разницу»«вряд ли многие туристы ощутят существенную разницу»
«вряд ли многие туристы ощутят существенную разницу»
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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Согласен с Шустиковой и другой собеседник издания — бизнесмен Роман Михейкин.

«Это повысит цены на номера в средствах размещения, что вынудит туристов искать более доступные по цене варианты для проживания либо отказываться от ряда услуг, чтобы сэкономить финансы», — говорит Михейкин.

По оценкам эксперта, за год стоимость номеров в Ростове-на-Дону выросла на 10%. Это уже накладно для туристов. Рентабельность гостиниц и отелей может снизиться ещё больше.

Однако у введения туристического налога есть и свои плюсы. Например, рост инвестиций в отрасль, строительство новых гостиниц и отелей, а также улучшение уже существующих.

«Кроме того, это может привести к нефиксированным увеличениям. Да, установленный лимит (не более 100 рублей), но так ли это будет в конечном итоге? Не будет ли он превышен? При этом туристический налог пойдёт на развитие и модернизацию инфраструктуры туризма», — заключает эксперт.
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Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям платформы для организации командировок «Ракета» отметила в разговоре с RostovGazeta, что деньги от туристического налога Ростов может потратить на содержание достопримечательностей, парков и пляжей.

«деньги от туристического налога Ростов может потратить на содержание достопримечательностей»«деньги от туристического налога Ростов может потратить на содержание достопримечательностей»
«деньги от туристического налога Ростов может потратить на содержание достопримечательностей»
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
«Вероятно, туристический налог будет более простым механизмом, нежели взимание туристического сбора и он сможет способствовать выходу мелких объектов размещения из серой зоны, которые нередко не показывают реальную загрузку. Учитывая, что туристический налог будут взимать не с гостей, а с отелей, то никаких сложностей с заселением у туристов быть не должно. Очевидно, введение налога и его последующее повышение скажутся на стоимости номеров — отели будут закладывать её сразу в стоимость ночи», — согласилась Зубрицкая с коллегами.

Туристический налог по сути заменяет курортный сбор, который уже практиковался в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, на федеральной территории «Сириус».

«То есть, в целом, регионы уже имеют представление о механизмах взимания сбора, его назначения — какой-то специальной адаптации к туристическому налогу им не нужно будет», — заключила Зубрицкая.

Ранее редакция RostovGazeta подробно рассказала о курортном сборе в России в 2024 году. Максимальная ставка курортного сбора составляет 100 рублей в сутки. Однако региональные власти имеют право устанавливать различные тарифы в зависимости от сезона или конкретного города. В некоторых случаях сбор может временно отменяться.

Доходы, полученные от курортного сбора, используются для финансирования различных мероприятий, включая проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, обновление объектов курортной инфраструктуры.

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