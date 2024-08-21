Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск

Тем не менее в 2024 году на Театральном спуске всё ещё остаются напоминания о трагедии сотен людей. Это место в самом сердце Ростова безлюдно и заброшено, остовы жилищ зарастают бурьяном и деревьями. До сих пор здесь можно увидеть обгоревшие дома и машины, которые на фоне благополучного района по соседству служат свидетельством большого горя людей, потерявших все.