Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Катастрофический пожар, который произошел на Театральном спуске семь лет назад, оставил без жилья сотни человек.
Тревожные сообщения стали поступать после полудня — сначала на улице Нижегородской загорелись сразу несколько частных домов. Сильный ветер раздувал пламя и спустя буквально несколько минут полыхал уже целый жилой квартал, а следом — еще один. Пожарные присвоили пожару четвертый ранг сложности, а справиться с ним смогли только к утру. Огонь полыхал на площади больше ста квадратов на улицах Седова, Красных Зорь, 7 Февраля и Набережной. Пожар тушили шесть вертолетов и самолет МЧС Бе-200. В домах у людей взрывались газовые баллоны, горели припаркованные машины.
В результате ЧП погиб инвалид, который не смог выбраться из дома. С ожогами в больницы попали девять человек.
Кто-то в огне потерял все, чьи-то дома удалось восстановить. Еще часть строений признали аварийными и подлежащими сносу, однако не все жильцы поддержали такое решение. Официально же, по данным властей, за единовременной выплатой обратились 713 человек.
Занимавший в сентябре 2019 года пост заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун сообщил тогда журналистам, что на рассмотрение в комиссию обратилось 460 человек, потерявших имущество в пожаре, 390 граждан получили социальные выплаты — это 180 семей, на которые они смогли приобрести новое жилье. При этом больше 70 граждан, которые обратились в комиссию, получили отказы, поскольку они уже имели в собственности иное жилье, площадь которого превышала социальные нормы.
Расследование дела о пожаре на Театральном спуске завершили тогда же — в сентябре 2019-го. Следком отчитался, что за два года провели свыше 60 экспертиз, большое количество осмотров места происшествия и проверок показаний на месте, опросили около 700 человек, еще 650 ростовчан проходили свидетелями. А вот версия о преднамеренном поджоге не получила подтверждения.
Как выяснило следствие, причиной пожара стало короткое замыкание проводов воздушной линии электропередачи, проходящих над балкой за забором дома №50 в переулке Чувашский. От короткого замыкания загорелась свалка бытового мусора. от которой огонь быстро распространился на соседние строения.
Власти после пожара заверили горожан, что на месте сгоревших домов не появится никаких жилых комплексов.
В апреле 2024 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко показал план территории Театрального спуска, который пострадал после пожара. Была утверждена документация для строительства проезжей части между улицами Орловская и Закруткина. Здесь планируется построить большое транспортное кольцо, что в дальнейшем позволит реализовать масштабный проект выхода к Дону. Он добавил, что здесь появится непрерывная пешеходная зона от Театральной площади до набережной. А на Закруткина построят пешеходный мост.
Первый этап строительства дороги на Театральном спуске в Ростове оценили в один миллиард рублей.
В июле 2024-го стало известно, что проект возведения первого этапа дороги на Театральном спуске уже получил положительное заключение экспертизы. По словам главы департамента автомобильных дорог города Дениса Водопьянова, сейчас ведется подготовка территории к строительству. Власти выкупают в муниципальную стоимость земельные участки, попадающие в зону работ. Но деньги на это городским властям выделяются частями. Сейчас на эти цели администрация готова потратить порядка 100 миллионов.
Тем не менее в 2024 году на Театральном спуске всё ещё остаются напоминания о трагедии сотен людей. Это место в самом сердце Ростова безлюдно и заброшено, остовы жилищ зарастают бурьяном и деревьями. До сих пор здесь можно увидеть обгоревшие дома и машины, которые на фоне благополучного района по соседству служат свидетельством большого горя людей, потерявших все.