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Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

Как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск

Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск

21 августа 2024, 19:35
Фото: rostovgazeta.ru
Как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск
С момента самого крупного в современной истории Ростова пожара на Театральном спуске прошло ровно 7 лет. 21 августа 2017 года огонь уничтожил больше 120 домов, оставив без крова сотни семей. Корреспондент RostovGazeta побывал на месте трагедии, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит пепелище.

Взрывались баллоны, горели дома и машины

Катастрофический пожар, который произошел на Театральном спуске семь лет назад, оставил без жилья сотни человек.

Тревожные сообщения стали поступать после полудня — сначала на улице Нижегородской загорелись сразу несколько частных домов. Сильный ветер раздувал пламя и спустя буквально несколько минут полыхал уже целый жилой квартал, а следом — еще один. Пожарные присвоили пожару четвертый ранг сложности, а справиться с ним смогли только к утру. Огонь полыхал на площади больше ста квадратов на улицах Седова, Красных Зорь, 7 Февраля и Набережной. Пожар тушили шесть вертолетов и самолет МЧС Бе-200. В домах у людей взрывались газовые баллоны, горели припаркованные машины.

Театральный спуск в РостовеТеатральный спуск в Ростове
Театральный спуск в РостовеТеатральный спуск в Ростове
Театральный спуск в РостовеТеатральный спуск в Ростове
Театральный спуск в РостовеТеатральный спуск в Ростове
Театральный спуск в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове возведут большое транспортное кольцо на Театральном спуске
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В результате ЧП погиб инвалид, который не смог выбраться из дома. С ожогами в больницы попали девять человек.

Выплаты пострадавшим

Кто-то в огне потерял все, чьи-то дома удалось восстановить. Еще часть строений признали аварийными и подлежащими сносу, однако не все жильцы поддержали такое решение. Официально же, по данным властей, за единовременной выплатой обратились 713 человек.

Пострадавшими признали более 700 человекПострадавшими признали более 700 человек
Пострадавшими признали более 700 человекПострадавшими признали более 700 человек
Пострадавшими признали более 700 человекПострадавшими признали более 700 человек
Пострадавшими признали более 700 человекПострадавшими признали более 700 человек
Пострадавшими признали более 700 человек
Фото: rostovgazeta.ru

Занимавший в сентябре 2019 года пост заместителя главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун сообщил тогда журналистам, что на рассмотрение в комиссию обратилось 460 человек, потерявших имущество в пожаре, 390 граждан получили социальные выплаты — это 180 семей, на которые они смогли приобрести новое жилье. При этом больше 70 граждан, которые обратились в комиссию, получили отказы, поскольку они уже имели в собственности иное жилье, площадь которого превышала социальные нормы.

На Театральном спуске в Ростове собираются построить новую дорогу
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Был ли поджог

Расследование дела о пожаре на Театральном спуске завершили тогда же — в сентябре 2019-го. Следком отчитался, что за два года провели свыше 60 экспертиз, большое количество осмотров места происшествия и проверок показаний на месте, опросили около 700 человек, еще 650 ростовчан проходили свидетелями. А вот версия о преднамеренном поджоге не получила подтверждения.

Как выяснило следствие, причиной пожара стало короткое замыкание проводов воздушной линии электропередачи, проходящих над балкой за забором дома №50 в переулке Чувашский. От короткого замыкания загорелась свалка бытового мусора. от которой огонь быстро распространился на соседние строения.

Версия о поджоге Театрального спуска не подтвердиласьВерсия о поджоге Театрального спуска не подтвердилась
Версия о поджоге Театрального спуска не подтвердилась
Фото: rostovgazeta.ru

Планы на будущее

Власти после пожара заверили горожан, что на месте сгоревших домов не появится никаких жилых комплексов.

В апреле 2024 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко показал план территории Театрального спуска, который пострадал после пожара. Была утверждена документация для строительства проезжей части между улицами Орловская и Закруткина. Здесь планируется построить большое транспортное кольцо, что в дальнейшем позволит реализовать масштабный проект выхода к Дону. Он добавил, что здесь появится непрерывная пешеходная зона от Театральной площади до набережной. А на Закруткина построят пешеходный мост.

Власти в Ростове заказали проект строительства дорог на Театральном спуске
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Сгоревший Театральный спуск власти обещали не отдавать под жилую застройкуСгоревший Театральный спуск власти обещали не отдавать под жилую застройку
Сгоревший Театральный спуск власти обещали не отдавать под жилую застройкуСгоревший Театральный спуск власти обещали не отдавать под жилую застройку
Сгоревший Театральный спуск власти обещали не отдавать под жилую застройку
Фото: rostovgazeta.ru

Первый этап строительства дороги на Театральном спуске в Ростове оценили в один миллиард рублей.

В июле 2024-го стало известно, что проект возведения первого этапа дороги на Театральном спуске уже получил положительное заключение экспертизы. По словам главы департамента автомобильных дорог города Дениса Водопьянова, сейчас ведется подготовка территории к строительству. Власти выкупают в муниципальную стоимость земельные участки, попадающие в зону работ. Но деньги на это городским властям выделяются частями. Сейчас на эти цели администрация готова потратить порядка 100 миллионов.

Сгоревший Театральный спуск в РостовеСгоревший Театральный спуск в Ростове
Сгоревший Театральный спуск в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Тем не менее в 2024 году на Театральном спуске всё ещё остаются напоминания о трагедии сотен людей. Это место в самом сердце Ростова безлюдно и заброшено, остовы жилищ зарастают бурьяном и деревьями. До сих пор здесь можно увидеть обгоревшие дома и машины, которые на фоне благополучного района по соседству служат свидетельством большого горя людей, потерявших все.

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#Общество#Пожар на "Театралке"#Ростов-на-Дону#Пожар#Театральный спуск#Происшествия
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