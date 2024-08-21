Пламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Житель Пролетарска рассказал изданию, что пожар визуально так и не уменьшился. В высоту он точно доходит до 10 метров. При этом ветер гонит дым и пепел во все стороны. А в городе невозможно находиться из-за сильной гари.
Горожанин добавил, что если ветра нет, то дышать еще можно. Дым просто идет поверху. А так, приходится сидеть дома с закрытыми форточками. Кроме того, вокруг полыхающего топливного хранилища оцеплена территория и перекрыты дороги.
Напомним, что утром в воскресенье, 18 августа, обломки БПЛА упали на промышленный склад с горючим, что вызвало пожар. Горят 20 резервуаров, в которых находилось минимум 100 тысяч кубометров дизельного топлива. Площадь поражения составляет примерно 10 тысяч квадратных метров.
Ранее к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске привлекли священников.