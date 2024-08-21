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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Пламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту

Пламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту

21 августа 2024, 12:59
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
Пламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту
В Пролетарске четвертый день полыхают склады с дизтопливом. Пламя до сих пор достигает примерно 10 метров в высоту, сообщают РИА «Новости».

Житель Пролетарска рассказал изданию, что пожар визуально так и не уменьшился. В высоту он точно доходит до 10 метров. При этом ветер гонит дым и пепел во все стороны. А в городе невозможно находиться из-за сильной гари.

Горожанин добавил, что если ветра нет, то дышать еще можно. Дым просто идет поверху. А так, приходится сидеть дома с закрытыми форточками. Кроме того, вокруг полыхающего топливного хранилища оцеплена территория и перекрыты дороги.

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Напомним, что утром в воскресенье, 18 августа, обломки БПЛА упали на промышленный склад с горючим, что вызвало пожар. Горят 20 резервуаров, в которых находилось минимум 100 тысяч кубометров дизельного топлива. Площадь поражения составляет примерно 10 тысяч квадратных метров.

Ранее к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске привлекли священников.

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