Пробки почти на 30 километров: на М-4 в Ростовской области сгорела фура с покрышками

У поселка Дорожный недалеко от Ростова-на-Дону парализовало движение. Общая протяженность затора составляет 27,4 километра. Так, машины стоят от Соленого озера до 1075 километра М-4 «Дон» в Аксайском районе, от здания №1 по улице Логопарк до транспортной развязки по трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». Кроме того, стоит и обход Ростова-на-Дону от 1067 километра дороги до природной зоны «Чистый Песок».