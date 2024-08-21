rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

На М-4 «Дон» образовалась 27-километрова пробка из-за горящей фуры

Пробки почти на 30 километров: на М-4 в Ростовской области сгорела фура с покрышками

21 августа 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
На М-4 «Дон» образовалась 27-километрова пробка из-за горящей фуры

На М-4 «Дон» образовалась 27-километрова пробка из-за горящей фуры

В Ростовской области выросла огромная пробка. Машины застряли на дороге из-за сгоревшей фуры, согласно информации «Яндекс Карты».

У поселка Дорожный недалеко от Ростова-на-Дону парализовало движение. Общая протяженность затора составляет 27,4 километра. Так, машины стоят от Соленого озера до 1075 километра М-4 «Дон» в Аксайском районе, от здания №1 по улице Логопарк до транспортной развязки по трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». Кроме того, стоит и обход Ростова-на-Дону от 1067 километра дороги до природной зоны «Чистый Песок».

Водитель в Ростовской области вылетел с дороги в опору ЛЭП и погиб
Узнать подробнее

Известно, что на трассе загорелась фура. По сообщению очевидцев огонь перекинулся на шумозащитный экран. Затор держится около часа. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.

Ранее стало известно, что Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным.

Читайте также:
Массовое ДТП парализовало движение на М-4 под Ростовом в районе ПлатоваВ Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 12-километровая пробкаНа въезде в Аксай движение парализовала многокилометровая пробка
#Регина Симакова#Ростовская область#Дорога#Транспорт#Пробка#Автомобили#Затор на М-4#Парализовал движение#Возгорание#Затор#Грузовые автомобили
Подпишитесь
«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону
Сегодня, 04:51
Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты
Сегодня, 04:33
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Сегодня, 09:29
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
Вчера, 18:00
Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону
Вчера, 16:29
Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры
Сегодня, 14:26