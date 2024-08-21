Пробки почти на 30 километров: на М-4 в Ростовской области сгорела фура с покрышками

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
У поселка Дорожный недалеко от Ростова-на-Дону парализовало движение. Общая протяженность затора составляет 27,4 километра. Так, машины стоят от Соленого озера до 1075 километра М-4 «Дон» в Аксайском районе, от здания №1 по улице Логопарк до транспортной развязки по трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». Кроме того, стоит и обход Ростова-на-Дону от 1067 километра дороги до природной зоны «Чистый Песок».
Известно, что на трассе загорелась фура. По сообщению очевидцев огонь перекинулся на шумозащитный экран. Затор держится около часа. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
Ранее стало известно, что Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным.