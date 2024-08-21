Ракетой пытались ударить ВСУ по Ростовской области

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Updated Сегодня, 01:59
Глава региона сообщил, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета.
Он добавил, что, по предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет. Голубев не уточнил, что именно могло стать целью для атаки ВСУ, но примерно в то же время жители Новошахтинска слышали звук в небе, напоминающий взрыв, и видели яркую вспышку.
Напомним, военные силами ПВО в ночь на 18 августа сбили несколько беспилотников в районе Пролетарска, но падение обломков спровоцировало возгорание топлива на нефтебазе. Огонь не могут потушить уже трое суток. Подробнее о происшествии в онлайн-репортаже.