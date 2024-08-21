rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:57

Published Сегодня, 01:57

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Ракетой пытались ударить ВСУ по Ростовской области

Ракетой пытались ударить ВСУ по Ростовской области

21 августа 2024, 01:57
Фото: Mil.ru
Ракетой пытались ударить ВСУ по Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитой над регионом ракете, сообщение он опубликовал в телеграмм-канале.

Глава региона сообщил, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета.

Он добавил, что, по предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет. Голубев не уточнил, что именно могло стать целью для атаки ВСУ, но примерно в то же время жители Новошахтинска слышали звук в небе, напоминающий взрыв, и видели яркую вспышку.

Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске
Узнать подробнее

Напомним, военные силами ПВО в ночь на 18 августа сбили несколько беспилотников в районе Пролетарска, но падение обломков спровоцировало возгорание топлива на нефтебазе. Огонь не могут потушить уже трое суток. Подробнее о происшествии в онлайн-репортаже.

Читайте также:
Минобороны назвало число сбитых БПЛА над Ростовской областьюВ Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейскихРостовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
#Общество#Ростовская область#Новошахтинск#ПВО#Украинские беспилотники#Системы ПВО#Беспилотники#Ракета#Последние новости Ростова на сегодня#Работа ПВО#Атака ВСУ#Система ПВО#Сбитая ракета#Украинская ракета#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области экс-министр ходит в баню в СИЗО, а люди бегут от пожара
Вчера, 16:18
Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске
Вчера, 16:12
Глава Пролетарска прокомментировал угрозу взрыва на нефтебазе
Вчера, 15:56
Следком вмешался в историю с расселением аварийного дома в Ростове без выплат
Вчера, 15:40
Спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов
Вчера, 08:50
Минимум 100 тысяч кубов топлива горит на нефтебазе в Пролетарске
Вчера, 15:36