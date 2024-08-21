Ракетой пытались ударить ВСУ по Ростовской области

Он добавил, что, по предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет. Голубев не уточнил, что именно могло стать целью для атаки ВСУ, но примерно в то же время жители Новошахтинска слышали звук в небе, напоминающий взрыв, и видели яркую вспышку.