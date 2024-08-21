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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

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Ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тыс пачек сигарет

Ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тысяч пачек сигарет

21 августа 2024, 08:43
Фото: 1MI
Ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тыс пачек сигарет
В Ростове-на-Дону огласили приговор Алексею Петриченко, который продавал сигареты без маркировки, сообщили в региональном УФСБ.

Дома и в магазинах, которые принадлежат Петриченко, нашли более 45 тысяч пачек сигарет, которые он намеревался реализовать. Стоимость партии оценили в пять миллионов рублей.

После этого возбудили три уголовных дела, а сейчас Октябрьский районный суд огласил приговор. Мужчине назначили 2,5 года заключения в колонии общего режима.

Продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области
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Также его оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области.

До этого контрафактные сигареты на 343 миллиона рублей нашли у банды из донского региона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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