Ростовчанина посадили в колонию за продажу 45 тысяч пачек сигарет

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Дома и в магазинах, которые принадлежат Петриченко, нашли более 45 тысяч пачек сигарет, которые он намеревался реализовать. Стоимость партии оценили в пять миллионов рублей.
После этого возбудили три уголовных дела, а сейчас Октябрьский районный суд огласил приговор. Мужчине назначили 2,5 года заключения в колонии общего режима.
Также его оштрафовали на 120 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что продавать сигареты в ларьках могут запретить в Ростовской области.
До этого контрафактные сигареты на 343 миллиона рублей нашли у банды из донского региона.