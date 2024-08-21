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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным

Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным

21 августа 2024, 14:04
Фото: donland.ru
Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным
В перспективе Ростовское транспортное кольцо должно иметь четыре полосы. Информация размещена на сайте регионального правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что строительство транспортного кольца находится на финальном этапе. В настоящий момент большинство дорог уже построено. Так, например, готов участок объезда Аксая по М-4 «Дон», Северный обход Ростова, мостовой переход через Ростовское водохранилище, «Северный радиус» и многое другое.

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Фото: donland.ru

Однако существующие дороги преимущественно являются двухполосными. В будущем рабочим предстоит расширить проезжую часть на некоторых отрезках протяженностью 8,45 километра. Одной из главных задач проекта станет увеличение числа полос на протяжении всего транспортного кольца.

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