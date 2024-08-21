Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что строительство транспортного кольца находится на финальном этапе. В настоящий момент большинство дорог уже построено. Так, например, готов участок объезда Аксая по М-4 «Дон», Северный обход Ростова, мостовой переход через Ростовское водохранилище, «Северный радиус» и многое другое.