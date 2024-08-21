«Санечек, рвануло, жми!»: пожарные сняли момент взрыва топлива в Пролетарске

В Пролетарке продолжается борьба с крупным пожаром. Огонь полыхает четвертые сутки и не стихает. Спасатели поделились кадрами, на которых они пытаются спастись от приближающегося взрыва емкости с топливом. Сотрудники МЧС покидают опасную зону на автомобиле, пока голос в рации требует отойти на безопасное расстояние.