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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Санечек, рвануло, валим отсюда»: пожарные сняли момент взрыва в Пролетарске

«Санечек, рвануло, жми!»: пожарные сняли момент взрыва топлива в Пролетарске

21 августа 2024, 15:47
Фото: 89.mchs.gov.ru/видео очевидцы пожара / для иллюстрации
«Санечек, рвануло, валим отсюда»: пожарные сняли момент взрыва в Пролетарске

Пожарные сняли момент взрыва топлива в Пролетарске

В Пролетарске огонь мог добраться до соседних цистерн с топливом. Пожарные засняли момент перед очередным взрывом горючего, сообщают очевидцы.

В Пролетарке продолжается борьба с крупным пожаром. Огонь полыхает четвертые сутки и не стихает. Спасатели поделились кадрами, на которых они пытаются спастись от приближающегося взрыва емкости с топливом. Сотрудники МЧС покидают опасную зону на автомобиле, пока голос в рации требует отойти на безопасное расстояние.

Пламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту
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«Санечек, рвануло, валим отсюда»: пожарные сняли момент взрыва в Пролетарске
Видео: 89.mchs.gov.ru/видео очевидцы пожара / для иллюстрации

Напомним, что падение обломков БПЛА спровоцировало сильнейший пожар на промскладах с дизельным топливом в Пролетарске. Огнем охвачено минимум 10 тысяч квадратных метров территории и не меньше 100 тысяч кубометров горючего. Люди начали самостоятельно покидать город, а местные священники молятся за здоровье спасателей.

Ранее похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске.

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