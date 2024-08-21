«Санечек, рвануло, жми!»: пожарные сняли момент взрыва топлива в Пролетарске

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Пролетарке продолжается борьба с крупным пожаром. Огонь полыхает четвертые сутки и не стихает. Спасатели поделились кадрами, на которых они пытаются спастись от приближающегося взрыва емкости с топливом. Сотрудники МЧС покидают опасную зону на автомобиле, пока голос в рации требует отойти на безопасное расстояние.
Напомним, что падение обломков БПЛА спровоцировало сильнейший пожар на промскладах с дизельным топливом в Пролетарске. Огнем охвачено минимум 10 тысяч квадратных метров территории и не меньше 100 тысяч кубометров горючего. Люди начали самостоятельно покидать город, а местные священники молятся за здоровье спасателей.
Ранее похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске.