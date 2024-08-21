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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Стало известно, как изменится переплата за кредитные автомобили осенью

Стало известно, как изменится переплата за кредитные автомобили осенью

21 августа 2024, 06:33
Фото: Pxhere
Стало известно, как изменится переплата за кредитные автомобили осенью
Россияне начали массово скупать автомобили, пишут «Новые известия».

Повышенный спрос на машины связан с грядущим повышением утильсбора. Так, в июле 2024 года был продан 136 221 новый автомобиль. Это на 42,4% больше, чем в июле прошлого года, и на 9,5% больше, чем месяцем ранее.

По подсчётам экспертов, средняя стоимость нового авто составляет 2,9 миллиона рублей. В допандемийные годы за эти деньги можно было купить машину бизнес-класса. Сейчас столько стоит самое среднее авто.

Поддержание старой машины в исправном состоянии — удовольствие не из дешёвых. Поэтому перед автомобилистами встал выбор: купить машину сейчас или немного подождать и попасть на увеличенный утильсбор.

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Дополнительные 255,6 тысячи рублей утильсбора на самые популярные машины плюс дополнительные издержки на оплату и привоз авто из Китая могут повысить цены на некоторые модели на 25%.

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.

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