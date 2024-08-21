Стало известно, как изменится переплата за кредитные автомобили осенью

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Повышенный спрос на машины связан с грядущим повышением утильсбора. Так, в июле 2024 года был продан 136 221 новый автомобиль. Это на 42,4% больше, чем в июле прошлого года, и на 9,5% больше, чем месяцем ранее.
По подсчётам экспертов, средняя стоимость нового авто составляет 2,9 миллиона рублей. В допандемийные годы за эти деньги можно было купить машину бизнес-класса. Сейчас столько стоит самое среднее авто.
Поддержание старой машины в исправном состоянии — удовольствие не из дешёвых. Поэтому перед автомобилистами встал выбор: купить машину сейчас или немного подождать и попасть на увеличенный утильсбор.
Дополнительные 255,6 тысячи рублей утильсбора на самые популярные машины плюс дополнительные издержки на оплату и привоз авто из Китая могут повысить цены на некоторые модели на 25%.
Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.