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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Стало известно, какая будет погода в сентябре в Ростовской области

Стало известно, когда в Ростовскую область придет настоящая осень

21 августа 2024, 17:19
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, какая будет погода в сентябре в Ростовской области

В Ростовской области ожидается теплая и дождливая погода осенью

В Ростовской области этой осенью будет складываться теплая погода, но временами могут пройти дожди, следует из прогнозов синоптиков.

Прогноз погоды на сентябрь

По сведениям синоптиков, в следующем месяце ожидается около 16 дней с солнечной погодой. При этом предполагается, что дожди пройдут на протяжении трех дней, а переменная облачность будет наблюдаться в течение 11 дней. Средняя скорость ветра прогнозируется примерно на уровне четырех метров в секунду.

Эта информация предоставлена сервисом «Яндекс» с использованием усредненных показателей за последние десять лет.

В начале сентября ожидается пасмурная погода с относительной температурой около +26 градусов. А с 4 по 6 сентября может выглянуть солнце. С 7 сентября метеорологи обещают облачное небо, при этом температура будет примерно +24 градуса.

С 12 по 15 сентября должно быть облачно. Однако с 16 по 17 сентября ожидается ясная солнечная погода. Но уже на следующий день может пойти дождь, который прекратится ближе к ночи.

С 19 сентября стоит ждать понижения температуры до +22 градусов, а к 23 числу она уменьшится до +20 градусов. Синоптики предупреждают о вероятности дождя 24 и 25 сентября.

В конце месяца ожидается солнечная погода, при этом дневная температура будет держаться на уровне около +18 градусов. После захода солнца температура опустится примерно до +13 градусов.

Прогноз погоды на сентябрьПрогноз погоды на сентябрь
Прогноз погоды на сентябрь
Фото: rostovgazeta.ru

Какая будет погода в октябре

В октябре в регионе начнется полноценная осень, и температура воздуха заметно снизится. Прогнозы обещают жителям Ростова 18 дней облачной погоды, 10 дней, когда будет светить солнце, и 3 дня с затяжными дождями.

В течение первых двух дней прогнозируют солнечную погоду, температура воздуха поднимется до +16 градусов. А 3 и 4 октября небо затянется облаками, после чего вернутся несколько ясных дней.

С 9 по 15 числа снова станет облачно, температура понизится до +14 градусов. К 19 октября есть вероятность снижения температуры до +12 градусов.

Метеорологи сообщают, что 23 и 24 октября будет дождливо. Столбик термометра поднимется до примерно +10 градусов. Пасмурные дни сохранятся до конца месяца, и 30 числа стоит готовиться к очередному дождю.

Какая будет погода в октябреКакая будет погода в октябре
Какая будет погода в октябре
Фото: rostovgazeta.ru

Прогноз погоды на ноябрь

Согласно прогнозу погоды, в этом месяце будет прохладно, осадков ожидается немного, а ветер достигнет скорости 5 метров в секунду.

В начале месяца температура приблизится к +9 градусам, поэтому важно одеваться по погоде. На 8 ноября прогнозируется дождь.

К началу второй декады ноября ожидается незначительное повышение температуры до +11 градусов, однако вскоре после этого показатели снова пойдут вниз. С 13 по 24 ноября небо будет покрыто облаками.

К середине месяца температура может снизиться до +6 градусов, а к 23 ноября — до +4. В конце ноября термометры покажут стабильно около +5 градусов.

Прогноз погоды на ноябрьПрогноз погоды на ноябрь
Прогноз погоды на ноябрь
Фото: rostovgazeta.ru

Какой климат в Ростове-на-Дону

Климатические условия в Ростове-на-Дону характеризуются как умеренно-континентальные, отличающиеся мягкой зимой и жарким летом.

По данным многолетних исследований, среднегодовая температура воздуха в этом регионе составляет приблизительно +11 °C. Январь считается самым холодным месяцем года, когда температура в среднем понижается до −2°C. Наиболее жарким месяцем является июль, средняя температура которого достигает +23,4 °C.

С недавнего времени зафиксирована тенденция повышения средний температурных показателей как в зимние, так и в летние месяцы. Этот процесс обусловлен множеством факторов, включая глобальные климатические изменения.

Ранее двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода осенью
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