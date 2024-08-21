Стало известно, когда в Ростовскую область придет настоящая осень

Климатические условия в Ростове-на-Дону характеризуются как умеренно-континентальные, отличающиеся мягкой зимой и жарким летом.



По данным многолетних исследований, среднегодовая температура воздуха в этом регионе составляет приблизительно +11 °C. Январь считается самым холодным месяцем года, когда температура в среднем понижается до −2°C. Наиболее жарким месяцем является июль, средняя температура которого достигает +23,4 °C.



С недавнего времени зафиксирована тенденция повышения средний температурных показателей как в зимние, так и в летние месяцы. Этот процесс обусловлен множеством факторов, включая глобальные климатические изменения.