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Posted 21 августа, 08:14

Published 21 августа, 08:14

Modified 21 августа, 08:14

Updated 21 августа, 08:14

Студенты-медики работают на всероссийских проектах Российских студенческих отрядов

21 августа 2024, 08:14
Студенты из Ростовской области оказывают помощь пациентам медицинских учреждений Архангельской, Белгородской и Новосибирской областей, а также работают на всероссийском трудовом проекте в Алтайском крае.

Участники Российских студенческих отрядов занимают должности младшего и среднего медицинского персонала.

«Российские студенческие отряды Ростовской области выполняют большую работу в родном регионе, в больницах и поликлиниках Ростова-на-Дону. Также ребята трудятся в детских лагерях, оказывают медицинское сопровождение в поездах для детей Луганской, Донецкой, Херсонской областей, которые выезжают из Ростова на экскурсии в Москву», — руководитель Ростовского штаба Российских студенческих отрядов Роман Уколов.

Ранее старт трудовому семестру медицинского направления Российских студенческих отрядов дал лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Перед началом работы участники прошли дополнительное профессиональное обучение от Российских студенческих отрядов.

Ростовских студентов официально трудоустроили медицинскими сёстрами, санитарами, фельдшерами и уборщиками служебных помещений.

«Наша задача — восполнить создать кадровый резерв и помочь постоянному персоналу в больницах в летний период, когда большая часть врачей уходит в отпуск. Важно, чтобы пациенты не почувствовали нехватки внимания, и не было проблем с оказанием постоянной медицинской помощи. Мы хотим показать свой потенциал, свои возможности и заявить на всю Россию о том, что мы достойны получить звание лучшего отряда в стране», — участник Российских студенческих отрядов Артём Хрипков.

Всего студенческие медицинские отряды сформированы на базе 51 ВУЗа и семи медицинских колледжей подведомственных Минздраву России, а также на базе медицинских факультетов федеральных университетов.

В 2024 году в летний период в составе медицинских отрядов работают 15000 студентов, из них 80 из Ростовской области.

Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.

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