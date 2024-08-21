Студенты-медики работают на всероссийских проектах Российских студенческих отрядов

«Наша задача — восполнить создать кадровый резерв и помочь постоянному персоналу в больницах в летний период, когда большая часть врачей уходит в отпуск. Важно, чтобы пациенты не почувствовали нехватки внимания, и не было проблем с оказанием постоянной медицинской помощи. Мы хотим показать свой потенциал, свои возможности и заявить на всю Россию о том, что мы достойны получить звание лучшего отряда в стране», — участник Российских студенческих отрядов Артём Хрипков.