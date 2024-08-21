Священников привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске

Протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Её образом неподалёку от возгорания хранилища ГСМ в Пролетарске. Так священнослужители решили помочь в тушении масштабного пожара, который не могут ликвидировать уже четвёртые сутки.