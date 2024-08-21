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Священников привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске

Священников привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске

21 августа 2024, 08:41
Фото: Волгодонская епархия
Священников привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске
Молебное пение прошло неподалёку от пожара на нефтебазе в Пролетарске, сообщила Волгодонская епархия.

Протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Её образом неподалёку от возгорания хранилища ГСМ в Пролетарске. Так священнослужители решили помочь в тушении масштабного пожара, который не могут ликвидировать уже четвёртые сутки.

Также в часовне на территории районной больницы священники молились о здравии пожарных, пострадавших в пожаре.

RostovGazeta собрала все данные, которые известны о пожаре к настоящему часу. К тушению огня привлекли уже больше 600 спасателей.

Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит
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Ранее сообщалось, что в Шахтах Ростовской области священнослужители прошли обучение и теперь могут тушить пожары. Также батюшки записались в добровольческий отряд спасателей.

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