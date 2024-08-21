Священников привлекли к тушению пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Её образом неподалёку от возгорания хранилища ГСМ в Пролетарске. Так священнослужители решили помочь в тушении масштабного пожара, который не могут ликвидировать уже четвёртые сутки.
Также в часовне на территории районной больницы священники молились о здравии пожарных, пострадавших в пожаре.
RostovGazeta собрала все данные, которые известны о пожаре к настоящему часу. К тушению огня привлекли уже больше 600 спасателей.
Ранее сообщалось, что в Шахтах Ростовской области священнослужители прошли обучение и теперь могут тушить пожары. Также батюшки записались в добровольческий отряд спасателей.