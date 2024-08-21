Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Однако сделать выбор собственного жилья, учитывая все переменные, не так уж и просто, и нередко в таких случаях на помощь детям приходят родители, готовые поддержать своих детей в этом важном начинании.
Одним из самых распространенных способов помощи в покупке квартиры, конечно, является финансовая поддержка. Согласно актуальным данным социологических опросов, большая часть россиян считают необходимым свое участие в приобретении отдельного жилья для детей. Так, в рамках недавнего опроса сервиса «Яндекс Недвижимость» подобную позицию высказали 87% респондентов! При этом мнения об оптимальном способе поддержать детей в покупке квартиры разошлись — порядка 40% высказались за открытие накопительного банковского счета, 25% готовы использовать материнский капитал, около 13% считают возможным самим взять на себя ипотеку, а еще 8% вызвались самостоятельно покрыть все расходы.
Впрочем, родители могут помочь детям в покупке квартиры не только за счет своих финансовых возможностей. Не менее важен и накопленный жизненный опыт старшего поколения. Сегодня на рынке недвижимости одной только Москвы — десятки тысяч самых разных вариантов жилья, и запутаться в этом море предложений, особенно когда ты молод и неопытен, проще простого. В этой ситуации родительский совет может быть действительно бесценным. Новая квартира станет для детей домом на многие годы, если не на всю жизнь, поэтому выбирать нужно с умом, принимая в расчет все возможные преимущества и недостатки доступных вариантов.
Впрочем, детям вовсе необязательно сразу начинать жить отдельно от родителей или переезжать на другой конец города, демонстрируя свою независимость. Так, кому-то будет комфортнее остаться с родителями, но найти вариант просторного жилья, где у всех будет собственное пространство, а кому-то — поселиться в отдельной квартире, но в том же доме или жилом квартале, чтобы всегда быть рядом с любимыми людьми. К счастью, сегодня в Москве появляются новые проекты комплексной жилой застройки, учитывающие все потребности современного человека и предлагающие множество вариантов планировок и площадей, способных удовлетворить практически любой запрос. Одним из наиболее интересных проектов последних лет стал «Остров» от компании «Донстрой».
«Остров» — действительно уникальное пространство для жизни, настоящий город в городе, отделенный от других районов столицы Москвой-рекой и природным парком «Москворецкий». В состав проекта входит 10 кварталов, разных по этажности и стилю, но образующих единый архитектурный ансамбль, разработанный британским бюро LDA Design. Несмотря на внешний контраст, дома «Острова» гармонируют друг с другом и с природой, они соразмерны человеку.
В каждом из кварталов представлена собственная линейка лотов — от небольших функциональных студий до просторных многокомнатных квартир, так что любой сможет выбрать себе жилье по душе. Те же, кто ценит камерную атмосферу и ищет действительно уникальное предложение для себя или своих детей, может обратить внимание на клубный дом, откуда открываются потрясающие виды на парк и заповедные луга, и «Остров X» — две островные виллы, расположенные в прибрежной парковой зоне. Это коллекционные дома, выполненные в своем собственном футуристическом дизайне. На каждом этаже размещается всего 2-3 резиденции площадью от 127 до 540 кв. м, с личным входом из панорамного лифта, террасой и дровяным камином. Чтобы подчеркнуть уникальность данного предложения, «Донстрой» совместно с брендом нишевой парфюмерии FAKOSHIMA создаликоллекционный парфюм, олицетворяющий «Остров X». Аромат, призванный воплотить тягу человека к поиску совершенства и бесконечных наслаждений, сочетает в себе ноты дерева, кашемира, замши и ванили.
Впрочем, вне зависимости от размера и стоимости все квартиры на «Острове» являются воплощением рационального подхода к созданию жилого пространства. Высокие потолки, панорамные окна в пол, просторные открытые лоджии и балконы, современные инженерные системы делают жизнь в них комфортной и безопасной.
Продуманные планировки отличаются функциональностью и позволяют отделить жилое пространство от «сервисных» — для этого, например, были выделены отдельные гардеробные и специальные «постирочные», позволяющие освободить дополнительное место в основных комнатах дома. Отдельного внимания заслуживают квартиры с отделкой по авторским дизайнерским проектам. Ощущение свободного пространства в них подчеркивают монохромная цветовая гамма и отсутствие лишнего декора, а просторные кухни-гостиные уже полностью оборудованы элитной бытовой техникой KUPPERSBUSCH.
За порогом квартиры удобства не заканчиваются — все жилое пространство «Острова» организовано так, чтобы делать жизнь резидентов более комфортной. В каждом доме проекта есть собственный лобби-клуб, включающий различные пространства для работы, отдыха и развлечений — детские игровые залы, фитнес-румы, приватные лаунжи, пространства для деловых встреч. Для удобства жильцов созданы специальные помещения, где можно оставить коляску или велосипед, а входные группы оборудованы специальными лапомойниками — настоящий подарок для владельцев собак.
По данным исследования ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что в идеале в семье должно быть трое и больше детей. Безусловно, большая семья, где представители разных поколений любят и поддерживают друг друга — это большое счастье, но важно, чтобы дети росли в правильной обстановке — безопасной, комфортной и интересной.
Территория жилых кварталов «Остров была организована таким образом, чтобы и дети, и взрослые всегда могли найти себе занятие по душе. Для каждого из дворов была подобрана собственная концепция, сочетающая современные инфраструктурные удобства с максимальным уровнем озеленения. Здесь можно гулять, встречаться с друзьями, заниматься спортом и учить уроки. Для безопасности и комфорта резидентов была организована удобная система контроля и управления доступом на территорию и в жилые дома квартала, исключающая проникновение посторонних людей без разрешения.
Активно развивается и социальная инфраструктура «Острова» — на его территории и в непосредственной близости от нее планируется разместить четыре школы и шесть детских садов. В кварталах регулярно появляются новые коммерческие объекты — кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-центры и т. д. Для любителей спорта и активных видов отдыха «Остров» может стать настоящим раем, ведь его жителям доступны площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, теннисный корт, легкоатлетический манеж, рэгби-центр. Рядом находятся пока строящиеся ледовая арена Татьяны Навки, академия хоккея Александра Овечкина и центр керлинга.
Хотя инфраструктура «Острова» рассчитана на то, чтобы максимально удовлетворить потребности своих резидентов, само местоположение проекта позволяет оперативно добраться практически до любой точки столицы, ведь практически на территории жилых кварталов открыта станция метро «Терехово», а дорога на автомобиле до центральных московских магистралей, таких как Садовое кольцо, займет порядка 15 минут.
Реализация такого масштабного, уникального даже для Москвы проекта была бы невозможна без колоссального объема опыта, накопленного компанией «Донстрой» за 30 лет работы. За это время «Донстрой» зарекомендовал себя в качестве одной из самых стабильных компаний на рынке недвижимости России и вошел в число крупнейших девелоперов российской столицы. Только за прошлый год компания ввела в эксплуатацию свыше 630 тыс. кв. м недвижимости, а в настоящее время реализует целую группу значимых проектов современной жилой застройки.