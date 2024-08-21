Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры

В каждом из кварталов представлена собственная линейка лотов — от небольших функциональных студий до просторных многокомнатных квартир, так что любой сможет выбрать себе жилье по душе. Те же, кто ценит камерную атмосферу и ищет действительно уникальное предложение для себя или своих детей, может обратить внимание на клубный дом, откуда открываются потрясающие виды на парк и заповедные луга, и «Остров X» — две островные виллы, расположенные в прибрежной парковой зоне. Это коллекционные дома, выполненные в своем собственном футуристическом дизайне. На каждом этаже размещается всего 2-3 резиденции площадью от 127 до 540 кв. м, с личным входом из панорамного лифта, террасой и дровяным камином. Чтобы подчеркнуть уникальность данного предложения, «Донстрой» совместно с брендом нишевой парфюмерии FAKOSHIMA создаликоллекционный парфюм, олицетворяющий «Остров X». Аромат, призванный воплотить тягу человека к поиску совершенства и бесконечных наслаждений, сочетает в себе ноты дерева, кашемира, замши и ванили.