Ученые назвали даты магнитных бурь в августе и сентябре в Ростовской области

Магнитные бури могут влиять на человека различными способами. Они могут вызывать головные боли, раздражительность, нарушения сна и обострение хронических заболеваний. У некоторых людей также могут наблюдаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и ухудшение общего самочувствия. В то же время для большинства людей эти эффекты не являются значительными.