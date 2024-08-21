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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Стали известны даты магнитных бурь в августе и сентябре в Ростовской области

Ученые назвали даты магнитных бурь в августе и сентябре в Ростовской области

21 августа 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны даты магнитных бурь в августе и сентябре в Ростовской области
В Ростовской области с августе и сентябре ожидаются магнитные бури, которые могут сказаться на состоянии здоровья, следует из прогнозов.

Когда будут магнитные бури в августе

Согласно данным портала My-calend, слабая магнитная буря ожидается в четверг и пятницу, 22 и 23 августа. Но на выходных ситуация должна нормализоваться, прогнозируют небольшие возмущения.

В конце августа магнитных бурь ждать не стоит.

Даты магнитных бурь в сентябре

Согласно прогнозам, с 1 по 14 сентября, магнитное поле Земли будет в основном спокойным, с небольшими возмущениями.

А с 15 сентября по вечер 17 числа возмущения вообще пропадут. Однако после этого начнется слабая магнитная буря, которая сохранится до вечера 19 сентября.

В дальнейшем все нормализуется и до конца месяца бурь уже не будет.

Даты магнитных бурь в сентябреДаты магнитных бурь в сентябре
Даты магнитных бурь в сентябре
Фото: 1MI

Что такое магнитная буря

Это возмущение магнитного поля Земли, вызванное взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой планеты. Это явление может приводить к полярным сияниям, а также влиять на работу спутников, радиосвязи и электросетей.

Влияние магнитной бури на человека

Магнитные бури могут влиять на человека различными способами. Они могут вызывать головные боли, раздражительность, нарушения сна и обострение хронических заболеваний. У некоторых людей также могут наблюдаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и ухудшение общего самочувствия. В то же время для большинства людей эти эффекты не являются значительными.

Как защититься от магнитной бури

Как защититься от магнитной буриКак защититься от магнитной бури
Как защититься от магнитной бури
Фото: 1MI

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на здоровье, можно предпринять следующие меры:

  1. в период магнитных бурь избегайте стрессов, поддерживайте режим сна и питания, занимайтесь физической активностью и следите за своим общим состоянием;

  2. если вы чувствуете себя плохо, постарайтесь снизить физическую активность и избегайте переутомления;

  3. старайтесь избегать стрессовых ситуаций и находите время для отдыха и релаксации;

  4. используйте приложения и веб-сайты, которые информируют о текущей геомагнитной активности, чтобы быть готовым к возможным эффектам;

  5. если у вас есть хронические заболевания или вы чувствуете значительное ухудшение состояния, проконсультируйтесь с медицинским специалистом.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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